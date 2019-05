Mor un home de 32 anys en un accident a Girona, a la carretera de Sant Feliu

Un home de 32 anys ha mort en un accident de trànsit aquest diumenge produït al punt quilomètric 28 de la C-65 a Girona, la carretera que uneix la ciutat amb Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 06:46 del matí.

Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor del turisme. Es tracta d'un home de 32 anys, C.R.R., veí de Sant Gregori. També ha resultat ferit lleu el conductor de la furgoneta, que ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta.

Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La C-65 s'ha hagut de tallar a la circulació en ambdós sentits i s'han fet desviaments per una rotonda propera fins que la via ha quedat normalitzada a les 10.50h.