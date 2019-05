Temps de Flors arriba a la recta final amb ruixats intensos

Si algú pensava que les plantes de Temps de Flors estaven pansides i que calia un ruixadet, va quedar descansat. Temps de Flors arriba avui al seu final amb l'habitual entrega de premis del concurs de flors i del concurs d'aparadorisme a la Mercè després d'un dissabte passat per aigua. Per a uns aquest final és un respir i, per a d'altres, una llàstima. I avui, possiblement més aigua.

Hauran estat nou dies de carrers plens de gent amb un inici amb jornades de sol radiant i una recta final amb ratxes de pluges que poden provocar un reajustament de dades pel que fa al número de visitants. Des de fa uns anys, la xifra està estabilitzada en uns 250.000 visitants, segons diversos recomptes oficials. L'any passat la pluja també va aigualir l'exposició floral, però tot i així el nombre de turistes es va mantenir imperturbable. I és que de seguida que surt el sol la gent reapareix com els cargols.

Mentre va durar la intensa pluja d'ahir al migdia es van poder veure escenes com un grup de coreanes que fugien del Barri Vell amb faldilles i les jaquetes al cap en direcció a l'estació. A la Gran Via de Jaume I es creuaven amb un noi que, sense pressa, es movia amb una bossa d'escombraries a mode de paravent aprofitant els refugis que ofereixen els balcons, feien xip-xap als rius d'aigua fangosa de la plaça Poeta Marquina i pensaven que a sota de les vies estarien a refugi, sense saber que cauen cascades d'aigua.

També queda pendent la dada dels hotelers, que l'any passat van obrir una polèmica sobre si s'havia fet prou promoció de l'esdeveniment, ja que van patir un descens en el nivell d'ocupació.