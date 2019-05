Condemnat a 30 anys el monitor d'arts marcials de Salt per abusar de sis alumnes menors d'edat

L'Audiència de Girona ha condemnat a 30 anys de presó el monitor d'arts marcials de Salt (Gironès) per abusar sexualment de sis alumnes menors d'edat. Segons recull la sentència, a partir de la primavera del 2016 l'acusat "s'aprofitava d'un exercici d'estiraments" per "fer massatges als genitals" a les víctimes, que aleshores tenien entre 5 i 10 anys.

A més, el tribunal subratlla que, a l'hora de perpetrar els abusos, Narciso Pérez es va prevaler de "tenir una força molt superior a la de les menors" –ell tenia 41 anys- i de "la càrrega d'autoritat i disciplina" que tenia sobre les víctimes per ser el seu "sensei". Inicialment, el monitor s'enfrontava a 46 anys de presó per abusar de vuit menors. L'Audiència considera que no ha quedat provat que fes tocaments a dues de les víctimes, que en el moment dels fets tenien 15 anys. El condemnen per sis delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys amb prevalença.