Condemnat a 30 anys el monitor d'arts marcials de Salt per abusar de sis alumnes menors d'edat

L'Audiència de Girona ha condemnat a 30 anys de presó el monitor d'arts marcials de Salt per abusar sexualment de sis alumnes menors d'edat. Segons recull la sentència, a partir de la primavera del 2016 l'acusat "s'aprofitava d'un exercici d'estiraments" per "fer massatges als genitals" a les víctimes, que aleshores tenien entre 5 i 10 anys.

A més, el tribunal subratlla que, a l'hora de perpetrar els abusos, Narciso Pérez es va prevaler de "tenir una força molt superior a la de les menors" –ell tenia 41 anys- i de "la càrrega d'autoritat i disciplina" que tenia sobre les víctimes per ser el seu "sensei". Inicialment, el monitor s'enfrontava a 46 anys de presó per abusar de vuit menors. L'Audiència considera que no ha quedat provat que fes tocaments a dues de les víctimes, que en el moment dels fets tenien 15 anys. El condemnen per sis delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys amb prevalença.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull que l'acusat Narciso Pérez treballava des del maig del 2015 com a professor d'arts marcials en un gimnàs de Salt, situat al carrer Francesc Macià.

A partir de la primavera del 2016 va començar a abusar sexualment de nenes menors d'edat a qui tenia d'alumnes. "S'aprofitava de la seva condició de monitor", recull la sentència que assenyala que les víctimes el tractaven "amb el terme japonès de 'sensei'". Un títol que "proporciona una càrrega d'autoritat i de disciplina superior a la d'un simple mestre d'ensenyança escolar".

A més, el tribunal considera que l'acusat també es va prevaler de tenir "una força molt superior" a la de les víctimes per la diferència d'edat –ell tenia 41 anys- i per "disposar d'un cinturó negre d'arts marcials". L'Audiència conclou que es va aprofitar d'aquesta prevalença per "sotmetre algunes de les alumnes a múltiples tocaments a la vagina sense utilitzar ni violència ni intimidació".

Totes les víctimes, que en el moment dels fets tenien entre 5 i 10 anys, van descriure el mateix 'modus operandi' de l'acusat. En concret, Pérez "s'aprofitava d'un exercici d'estiraments" durant els quals feia tombar les alumnes a terra. Aleshores, "introduïa la mà" per sota de la roba de les víctimes i els hi "feia massatges" als genitals. "Argumentava que el massatge era bo per afavorir l'elasticitat", recull la sentència.

La sentència considera provat que el monitor d'arts marcials va abusar sexualment de sis nenes. El tribunal també apunta que el processat "convencia les nenes de la bondat dels tocaments": "Les induïa a guardar el secret fent creure que eren massatges que no podia proporcionar a totes les alumnes, insuflant així en les víctimes una mena de preponderància competitiva cap a la resta". "Deia que es tractava d'un secret entre el seu mestre i elles que, en cas de ser conegut, podria perjudicar les seves aspiracions gimnàstiques", descriu el tribunal.

El abusos es van destapar quan, segons la sentència, una de les víctima va explica a la seva mare que era molt elàstica perquè "el 'sensei' li feia massatges a la vulva". A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i el cas va recollir fins a vuit denúncies d'alumnes que, en el moment dels fets, tenien entre 5 i 15 anys.



Dos delictes, no provats

La fiscalia i dues acusacions particulars la mà de les advocades Natàlia Frigola i Antònia Ruiz sol·licitaven una pena de fins a 46 anys de presó per vuit delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, set dels quals de forma continuada.

L'Audiència de Girona absol l'acusat dels tocaments a dues de les denunciants, ambdues de 15 anys. La sentència exposa que no es pot enervar la presumpció d'innocència de l'acusat perquè aquestes víctimes han incorregut en contradiccions al llarg del procediment i els abusos descrits no segueixen el mateix patró que en les altres menors.

L'Audiència de Girona ha condemnat Narciso Pérez com a autor de sis delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys amb prevalença i el condemna a 30 anys de presó. També li prohibeix apropar-se a menys de 200 metres de les víctimes durant 13 anys, li imposa 7 anys de llibertat vigilada i li prohibeix treballar amb menors durant 10 anys.

En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar les víctimes amb 18.000 euros. El tribunal considera que el propietari del gimnàs, que tenia contractada una pòlissa, ha de respondre com a responsable civil subsidiari i l'asseguradora com a responsable civil directa.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La defensa del monitor d'arts marcials, exercida pel lletrat Sergio Noguero, ja ha anunciat que recorrerà. L'advocat demanava l'absolució i argumentava que els suposats abusos van tenir lloc a una sala diàfana on hi havia tots els alumnes i que els pares podien presenciar les classes.