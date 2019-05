Demanen 11 anys de presó per robar en un supermercat de Girona i apallissar el botiguer

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un lladre reincident que s'enfronta a 11 anys de presó per atracar en un supermercat del centre de Girona i apallissar el botiguer amb un pal. Segons les acusacions, cap a les tres de la tarda del 10 d'agost del 2017 l'acusat va entrar a la botiga situada al carrer Anselm Clavé i es va intentar endur una llauna de cervesa sense pagar.

Quan el treballador li va intentar impedir, va agafar un tauló de fusta que separava les compres a la caixa i li va propinar cops a la cara i al cap. Com a resultat de l'atac, el botiguer va perdre una estona la consciència i, quan es va recuperar, es va adonar que faltava un sobre amb 700 euros del supermercat. L'acusat ho nega, assegura que va ser el botiguer qui el va voler agredir primer i que d'entrada es va "defensar". "Després em vaig tornar boig", ha dit. També ha assegurat que no es va endur res de l'establiment.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, cap a les tres de la tarda del 10 d'agost del 2017 l'acusat va entrar al supermercat situat al carrer Anselm Clavé, al centre de Girona. "Amb la clara intenció de sostreure cervesa, es va dirigir al treballador i, amb una menyspreu absolut cap a la seva integritat física, el va colpejar en reiterades ocasions a la cara, al cap i al cos", apunta la fiscal que afegeix que, per perpetrar l'atac, l'acusat va fer servir un tauló de fusta que hi havia a l'establiment.

El cas ha arribat a judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona. Assistit per un intèrpret, el botiguer ha explicat que en un principi l'acusat li va preguntar el preu de la llauna de cervesa i, també, d'una beguda que un amic seu s'acabava d'endur de la botiga. D'entrada, l'acusat li va recriminar el preu i el va instar a rebaixar-lo. "Li vaig dir que parlés amb el propietari de la botiga, que jo no era qui fixava el preu", ha dit.

Aleshores, va ser quan, segons ha detallat, l'acusat va agafar el pal i el va començar a colpejar. El treballador de la botiga ha explicat que es va intentar defensar empenyent l'agressor però no va poder fer res per frenar els cops i es va acabar desplomant a terra sense coneixement. Quan va recuperar la consciència, va trobar a faltar tant la llauna de cervesa com un sobre amb 700 euros que poca estona abans li havia portat el propietari del supermercat per pagar a un proveïdor.

Com a conseqüència de l'atac, el botiguer va patir fractures a ossos de la cara i va necessitar passar pel quiròfan. Va perdre dues dents. Com seqüeles estètiques li ha quedat una cicatriu a la cara de quatre centímetres, una asimetria facial visible i una tumefacció a la regió maxil·lar superior.

A més, va patir estrès posttraumàtic que ha derivat en una incapacitat laboral per un trastorn neurològic. "La mútua em va enviar al psicòleg perquè tenia por de sortir al carrer i ansietat", ha explicat.

Per aquests fets, la fiscalia acusa el processat d'un delicte de robatori amb violència amb instrument perillós i en establiment obert al públic i un delicte de lesions agreujades. Demana que li imposin una pena d'11 anys de presó i li aprecia a l'acusat una agreujant de reincidència perquè té una condemna prèvia per robatori. També sol·licita que indemnitzi la víctima amb 82.413,04 euros per les lesions i les seqüeles.

L'acusat ho nega

La versió de l'acusat és molt diferent a la de l'acusació pública i la víctima. Ha assegurat que ja havia tingut discussions prèvies amb el botiguer. "Jo aleshores vivia al carrer i ell a vegades descarregava el seu mal humor en mi", ha dit.

Segons el seu relat, aquella tarda ell i un amic van entrar a comprar dues llaunes de begudes però assegura que va ser el botiguer qui el va començar a increpar i agredir quan li va recriminar que eren més cares que altres dies. L'acusat diu que va ser la víctima qui va agafar primer el pal amb la intenció d'agredir-lo. De fet, a través del seu advocat, acusa el botiguer d'un delicte de lesions i demana que el condemnin a 1 any de presó.

"Em vaig limitar a defensar-me", ha exposat. Segons la seva versió, va aconseguir arrabassar-li el tauló de fusta al botiguer i va intentar posar punt final a la disputa. "Jo volia marxar però ell no em deixava, només em deia que m'obriria el cap amb el pal", ha declarat. Va ser aleshores quan, afegeix, es va tornar "pràcticament boig" i va colpejar el treballador a les cames, a la cara i al cap.

Segons el seu relat, el botiguer va caure i es va colpejar a la cara contra el mostrador del supermercat. "Per mala sort, el meu primer cop va ser allà mateix", ha dit. Quan la víctima va caure a terra, l'acusat detalla que va anar fins a l'avinguda Ramon Folch on va trobar un agent cívic i li va explicar el que havia passat. Allà, va esperar fins que arribés la policia.

El processat ha negat que robés ni la cervesa ni cap sobre amb 700 euros i exposa que els agents li van intervenir tot el que duia al damunt però els objectes presumptament sostrets no hi eren.

La seva defensa demana l'absolució pel robatori. En relació a les lesions, assegura que li han d'apreciar atenuants o eximents incompletes de legítima defensa, alteració mental perquè té diagnosticat un trastorn bipolar i de confessió. El judici ha quedat vist per a sentència.