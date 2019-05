Un acusat d'intentar clavar un ganivet a un home a Girona accepta dos anys de presó

Un acusat d'intentar clavar un ganivet a un home en una casa de Girona el 27 de novembre del 2016 ha acceptat 2 anys de presó. El cas ha arribat a judici aquest dimecres a l'Audiència de Girona. Durant la seva declaració, el processat ha reconegut que cap a dos quarts de cinc de la matinada va arribar al domicili que compartia amb la seva dona i es va trobar la víctima a dins. "L'únic que volia era fer-lo fora", ha dit l'acusat que ha admès que es van barallar però no recorda en quin moment va agafar el ganivet de la cuina. La víctima va aconseguir repel·lir les estocades i arrabassar-li el ganivet però va patir una ferida a la mà. La dona va intentar separar-los mentre forcejaven i va acabar rebent un cop. L'acusat s'enfrontava a 10 anys de presó per intent d'homicidi i un delicte de maltractament. Al final del judici la fiscalia ha modificat l'acusació perquè considera que va cometre un delicte de lesions amb instrument perillós.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, al qual s'ha adherit la defensa, cap a dos quarts de cinc de la matinada del 27 de novembre del 2016 l'acusat va entrar al domicili que compartia amb la seva parella a Girona. "Es va donar que la dona es trobava a l'habitació amb la víctima", recull l'acusació que afegeix que llavors els dos homes es van començar a barallar.

En algun moment de la disputa, l'acusat va anar a la cuina i va agafar un ganivet amb una fulla l'11,4 centímetres de llargada. Durant el judici, però, el processat ha assegurat que no recorda ben bé quan va agafar l'arma perquè només té "flaixos" d'aquella nit. Aleshores, va anar directe cap a la víctima i li va intentar clavar el ganivet. Al judici, l'home ha explicat que va poder evitar les estocades i va aconseguir arrabassar-li l'arma. "Només em vaig fer una ferida a la mà, suposo que mentre li intentava treure el ganivet", ha dit.

Mentre l'acusat i l'altre home forcejaven, la dona va intercedir per intentar separar-los i, segons l'escrit d'acusació, va rebre una "plantofada". L'acusat ha assegurat que no tenia intenció de matar l'home ni tampoc de donar-li un cop a la dona, que al judici s'ha acollit a la dispensa de declarar perquè en el moment dels fets tenia una relació amb el processat amb qui té dos fills en comú.

Les dues víctimes han renunciat expressament a cobrar la indemnització que els hi pogués correspondre.

L'acusat s'enfrontava inicialment a una pena de 9 anys de presó per un intent d'homicidi i 1 any per un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona. Al final del judici, la fiscal ha modificat l'acusació perquè considera que l'acusat no tenia intenció de matar la víctima amb el ganivet i l'acusa ara d'un delicte de lesions amb instrument perillós pel qual sol·licita una condemna de 2 anys de presó i que no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 3 anys.

Pel delicte de maltractament demana 56 dies de treballs en benefici de la comunitat, la prohibició de tenir o portar armes durant 2 anys i una ordre d'allunyament de la dona durant 1 any.

La defensa s'ha adherit a la petició de la fiscal i el judici ha quedat vist per a sentència.