Detenen dues dones que intentaven forçar un pis al carrer del Carme de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de nacionalitat italiana de 22 i 24 anys després que intentessin forçar el pany d'un pis a la ciutat de Girona. Les dues dones, a més, tenien un joc d'eines per cometre robatoris en què hi havia tornavisos, tisores, un cúter, una clau anglesa mitjons, cinta adhesiva, rotlles de film transparent, una gorra fosca i una rasqueta.

Els Mossos també els van retirar un telèfon mòbil i dos moneders amb euros i bitllets de la moneda sèrbia. D'altra banda, a una de les dues noies també se l'acusa de falsificació de documents i un delicte contra la seguretat viària. El motiu és que en el moment de la detenció, una d'elles conduïa un cotxe tot i no tenir carnet.

Els fets van passar el dilluns 20 de maig a les deu del matí, quan una dotació del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra, vestits de paisà, va veure com dues noies sortien d'un edifici del carrer del Carme. Les dues arrestades miraven a banda i banda com si controlessin que ningú les observés.

Davant d'aquesta actitud sospitosa, els agents van decidir seguir-les i van veure com pujaven en un cotxe en direcció a l'avinguda de Jaume I. La policia les va interceptar al carrer de Berenguer Carnicer i mentre les identificaven van veure com la conductora manipulava alguna cosa de sota el seient.

Els Mossos van escorcollar el cotxe i a sota el seient hi van trobar el joc d'eines pensat per a poder entrar en domicilis sense deixar rastre. També hi havia un telèfon mòbil i els dos moneders amb bitllets d'euros i dinars.

Posteriorment, els Mossos van comprovar el bloc de pisos d'on havien sortit les dues dones i van veure que hi havia un pany que havien intentat forçar. Segons el tipus de danys que hi havia a la porta, les dues dones haurien utilitzat les eines que portaven a sobre per intentar accedir a l'habitatge. Per això se les va detenir per un robatori amb força en grau de temptativa.

Les detingudes tenen antecedents i el dimarts 21 van passar a disposició judicial dels Jutjats de Girona. Hores després van decretar la seva llibertat amb càrrecs.