Diverses entitats socials de Girona critiquen la demora en el pla local d'habitatge

Diverses entitats socials i plataformes veïnals de Girona han denunciat l'opacitat per part del govern municipal en relació a l'habitatge. En un communicat, signat pel Sindicat de Llogateres de Girona, Plataforma +Barri-Pisos Turístics, PAH Gironès i Fundació SER.Gi, exigeixen «la publicació immediata» del Pla Local d'habitatge corresponent a la fase de diagnosi i demanen explicacions pel fet que encara no s'hagi presentat públicament.

En el text, les entitats afirmen que la UMAT (La Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial) va finalitzar el document de diagnosi a finals de l'any 2018 i que la versió definitiva i revisada del document es va presentar a Alcaldia i a les regidories implicades el mes de febrer d'aquest any 2019. " Exigim explicacions sobre l'endarreriment en l'elaboració de la fase diagnòstica del Pla", reclamen. A més, exposen que van tenir coneixement a través del mateix document que la presentació pública prevista per finals de març es va anul·lar.

Les entitats ciritiquen el retard, «de forma deliberada amb l'excusa que ens trobem en període electoral», tot i que l'Ajuntament s'ha de tenir present ha rebut estirades d'orelles de la Junta Electoral per algunes accions. "Considerem un exercici intolerable d'opacitat per part del Govern Municipal que la tasca realitzada pels tècnics i tècniques de la UMAT des de principis d'any no s'hagi fet pública encara i que se'n retardi la presentació de forma deliberada amb l'excusa que ens trobem en període electoral", indiquen concretament.

Els signants de la queixa insten al Govern que resulti de les properes eleccions municipals a convocar amb caràcter d'urgència la Taula d'Habitatge i que es reprengui el desenvolupament les fases restants del Pla Local d'Habitatge.

El Pacte Local d'Habitatge per al període 2019-2029 s'impulsava amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat a l'habitatge i proposava tres línies estratègiques principals: els pisos d'emergència en situacions socials que ho requereixin, els pisos per a lloguer social o famílies en situació de vulnerabilitat i els pisos de lloguer accessible.