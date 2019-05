L'Espai Gironès celebra el 14è aniversari amb un sorteig d'un viatge al Japó

El proper dissabte 25 de maig farà 14 anys que l'Espai Gironès, gestionat per Multi Spain Management S.A, va obrir les seves portes per convertir-se en el centre comercial de referència de les comarques gironines. I per celebrar l'efemèride farà un gran obsequi als seus clients per la seva fidelitat. Per aquest motiu, fins a finals d'aquest mes es podrà participar en el sorteig d'un viatge al Japó per a dues persones que s'articula d'una original manera ja que està vinculat a una mena de pou dels desitjos.

La iniciativa s'emmarca en la campanya Temps de Desitjos que el Centre Comercial impulsa aquest mes de maig amb l'objectiu de crear sinèrgies entre la Mostra "Girona, Temps de Flors" ,que diumenge es va clausurar, i el desig de moltes persones de fer un viatge lluny, en aquest cas al Japó. A més, la proposta està en sintonia amb la filosofia del Centre de participar en les activitats del teixit gironí.

Les persones que vulguin participar en aquest sorteig caldrà que presentin al Punt d'Informació del Centre Comercial un o més tiquets de compra per un import mínim de 20 euros. Després rebran una bola on, a més de les seves dades, hauran d'escriure el desig que voldrien realitzar. I finalment hauran de llençar la bola a un pou que s'ha instal·lat a l'entrada principal de l'Espai Gironès. Els tres desitjos més originals entraran en el sorteig del viatge al Japó que es durà a terme l'1 de juny a les 18:00h.



Segon sorteig

La proposta de l'Espai Gironès inclou un segon sorteig d'un circuit termal i massatge per a dues persones al balneari Aqva Gerunda . En aquesta ocasió les persones que hi vulguin participar caldrà que es facin una foto o enregistrin un vídeo dins l'Espai o al Barri Vell de Girona i la publiquin a Instagram amb el hashtag #tempsdedesitjos. A més, hauran d'etiquetar l'Espai Gironès. Aquest sorteig també es durà a terme l'1 de juny.



Tallers de kokedames

El proper dissabte 25 de maig (de les 18h a les 20h ) es durà a terme a la plaça del Foc del Centre Comercial el darrer taller de kokedames per aprendre aquesta tècnica japonesa mil·lenària d'art floral. A més, fins el 31 de maig es podrà visitar l'estand "Bosc aeri de kokedames", que el centre té al carrer Santa Llúcia 14 B de Girona.