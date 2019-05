La Plataforma Prou de Sarrià lamenta la lentitud per resoldre les pudors d'Hinojosa

La Plataforma Prou de Sarrià de Ter ha lamentat la lentitud de les administracions per resoldre les pudors provinents de la fàbrica paperera Hinojosa. En un comunicat, la plataforma veu «sorprenent» que a «aquestes alçades» l'Ajuntament tramiti la sol·licitud d'un dictamen jurídic per saber de qui és competència la llicència d'activitat. Un dictamen que s'emetrà d'aquí a «dos o tres mesos».

L'entitat exposa que recentment hi ha hagut una trobada entre l'alcalde, regidors i advocats de l'Ajuntament i representants de la Plataforma, i troba «vergonyós» que des de l'Ajuntament es digui que fins passat el 15 de juny no es tindrà l'estudi de qualitat ambiental i recorden que s'està gestionant des del febrer.



Danys en la salut

Des de la Plataforma Prou lamenten que el consistori exposi que «no disposen d'informació que acrediti que hi ha o pot haver un dany per la salut», i asseguren que preperaran «instruccions clares de com obtenir aquests informes de salut o declaracions jurades de cares a documentar-ho». Finalment, demanen que les administracions reclamin a Hinojosa que «no utilitzi el tanc d'emergència com a equip normal de treball i que redueixin la producció a la limitació actual de la depuradora».

Mentrestant, l'alcalde, Narcís Fajula, ha assegurat que tenen «la clara intenció de resoldre el problema», però ha recordat que per actuar han de tenir «tota la seguretat jurídica per no perjudicar encara més el poble del que ho està fent per les pudors i sorolls de la fàbrica». Per això admet i lamenta que de vegades el procés sighui tan lent. Fajula indica que «el responsable de les accions és la Generalitat», però que volen tenir-ho negre sobre blanc». Finalment, exposa que si hi ha veïns que aporten certificats mèdics homologats que indiquen l'existència d'aquesta problemàtica, ho lliuraran als serveis jurídics per emprendre totes les accions necessàries.