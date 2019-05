Detenen tres homes quan intentaven robar amb el mètode del peruà a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit han detingut tres homes a Girona quan intentaven robar amb el mètode del peruà a l'AP-7. Els agents van sospitar en veure dos vehicles aturats i els lladres, en veure'ls, van intentar fugir i van posar en perill els usuaris de la via i gairebé van xocar amb la Policia.

Els arrestats són tres homes, d'entre 36 i 43 anys, de nacionalitat kosovar i veïns de Barcelona, els quals van quedar arrestats com a presumptes autors d'un delicte de furt en grau de temptativa i un delicte contra la seguretat viària. La investigació continua oberta i la Policia no descarta noves detencions pels fets. Aquest tipus de robatoris dels peruans era molt habitual fa uns anys enrere i sempre elegeixen vies ràpides i aturen la gent al voral, sovint dient-los que necessiten ajuden. Després els distreuen i els roben objectes com ara la bossa de mà, entre d'altres. En aquest cas, els fets van ocórrer cap a tres quarts de dotze del migdia de diumenge passat, al punt quilomètric 46 de l'autopista AP-7, al seu pas per Girona. Una patrulla de paisà, que estava fent patrullatge preventiu, va detectar dos vehicles aturats al voral de la via. Els agents van sospitar que es podria tractar d'un furt tipus peruà i es van aturar davant dels dos vehicles amb els llums prioritaris.

Quan els lladres van veure la presència policial, ràpidament van tornar a entrar al cotxe i van voler fugir tot fent una maniobra d'incorporació a la via, que va obligar diversos vehicles a fer maniobres per esquivar-lo i evitar una col·lisió. Després d'intentar la fugida, els Mossos li van barrar el pas i van identificar els tres ocupants. Aleshores van confirmar que acabaven d'intentar fer un furt tipus peruà i van quedar detinguts. Quant al conductor, també va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van passar el 20 de maig a disposició del jutge que en va decretar la llibertat.