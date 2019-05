Girona Incendi en una ambulància del SEM

Incendi en una ambulància del SEM a Girona. Els fets es van produir dimarts a la tarda a tocar de la plaça de Salt. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i en una hora van donar el foc per apagat. Les flames van destrossar l'interior del vehicle que anava a un servei. No es van haver de lamentar ferits. Quant a les causes del foc, s'apunta a un error elèctric per un curtcircuit. Des de CCOO, que té representació al comitè d'empresa de la companyia adjudicatària del servei a Girona, es va anunciar que demanaran obrir una investigació.