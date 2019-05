VÍDEO | L'alcaldable de C's per Girona despenja llaços grocs i s'enfronta als veïns

Veïns del barri del Montjuïc han difós un vídeo en el qual es veu l'alcaldable de C's, Daniel Pamplona, acompanyat del diputat de C's Jean Castel, entre altres, arrencant llaços grocs de la barana de la Pujada de la Barrufa, sota l'escola de Montjuïc. El vídeo s'ha enregistrat aquest divendres pocs minuts després de les 12 del migdia.

Els veïns del barri asseguren que la comitiva de C's ha aparcat un cotxe en l'àrea reservada per a persones minusvàlides que hi ha a la confluència del carrer de Pedret amb la Pujada de la Barrufa. Els veïns han difós fotografies d'un vehicle aparcat al reservat per a invàlids i han asseguerat que era han usat Castel i Pamplona per arribar al barri per arrencar els llaços que Manuel Marchena ha permès als testimonis al Tribunal Suprem.

El vídeo recull la tensió i el xoc que s'ha produït en un primer moment amb els veïns quan Pamplona ha dit que "és important treure els llaços" perquè "no sigui Girona una ciutat bruta", mentre amb gest despectiu arrencava llaços que els veïns intentaven protegir.

Un vei ha demanat insistentment a Pamplona, en referència a un llaç groc: "No me'l toquis, no me'l toquis...", i tot seguit Castel ha dit a l'alcaldable de C's: "Si et posa la mà a sobre, el denunciarem".

Al vídeo es veu com Castel ha continuat arrencant llaços amb contundència mentre els veïns l'acusen de "no tenir tol·lerància" i de "maltractador". Aquesta darrera acusació ha irritat visiblement el diputat de C's, com es pot apreciar a les imatges. Després, el veí ha afegit: "Maltractador de presos polítics".