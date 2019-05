Roben en un mes les rodes d'almenys quatre cotxes d'alta gamma a Girona

Trobar-se amb el vehicle sense rodes pot ser un gran problema i sinó que els ho diguin als ciutadans de Girona que s'han trobat que uns lladres han decidit prendre'ls aquestes rodes i les llantes. I com a regal els han deixat el gat posat i totxanes sota del mecanisme que fa aguantar la roda.

Des de mitjans d'abril, s'han donat almenys quatre casos a la ciutat de Girona. Els Mossos de la comissaria de la ciutat compten amb quatre denúncies i en tres dels casos, els malfactors han sostret totes les rodes del vehicles.

El que tenen en comú tots els robatoris és que els lladres han optat per emportar-se els pneumàtics i les llantes. I a més, els vehicles escollits tots són de marques d'alta gamma. En aquests casos són de les marques Mercedes i Audi.

La investigació està a càrrec de la comissaria dels Mossos de Girona i s'està mirant si darrere hi ha una banda ja que hi ha un mateix modus operandi. També estan mirant si aquests objectes es troben a la revenda en plataformes de compravenda a Internet per tal d'intentar arribar als delinqüents que hi ha darrere dels fets.

El primer dels casos es remunta a mitjans d'abril en un aparcament situat al barri de Montilivi de Girona. Aquí van emportar-se totes les rodes d'un vehicle de la marca Mercedes. El 3 de maig es va denunciar un altre cas, en aquesta ocasió d'un Audi A3 que estava aparcat a la zona de l'hotel Ibis de Fontajau, es van trobar que li desapareixien tres de les quatre rodes.

D'altra banda, un dia abans, els propietaris d'un Mercedes van trobar-se que el cotxe que havien deixat aparcat a la zona d'estacionament exterior d'un supermercat del barri de Sant Ponç s'havia quedat sense rodes. Els amos van trobar-se que no havien intentat emportar-se el vehicle ni tampoc cap mena de porta forçada. Sinó que la sorpresa va ser trobar-se que el seu vehicle estava aguantat amb totxanes i els hi havien deixat el gat del cotxe. En canvi, no hi havia senyal de cap de les quatre rodes del vehicle. En aquest punt de la ciutat de Girona hi ha molt moviment de vehicles, ja que sovint s'utilitza aquesta zona d'aparcament perquè es troba a prop de l'hospital Josep Trueta i, a més, és una àrea per aparcar gratuïtament.

L'últim fet que s'ha donat, o almenys que els Mossos d'Esquadra en tinguin denúncia, va produir-se la nit de dissabte a diumenge. En concret, va tenir lloc a la Rambla Xavier Cugat del barri de Fontajau. Aquí els lladres van optar també per un altre vehicle d'alta gamma, en aquest cas de la marca Audi. Van sostreure una de les rodes. No se sap si és perquè només en volien una o els va ser impossible emportar-se'n més com en la resta de casos.

La investigació policial es manté oberta i per ara no hi ha detinguts pels fets. Aquest tipus de robatoris feia molts anys que no es produïen en terres gironines i serien més habituals, als anys 70, segons fonts policials. I per tant, és un tipus de fet que ha sorprès que es torni a produirperò es busquen els culpables.