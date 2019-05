La Creu, Migdia i Pare Claret celebren la botiga al carrer

L'associació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial organitza avui la primera botiga al carrer de l'any amb les parades al barri de l'Eixample. Les botigues concentraran la seva oferta als carrers Migdia, la Creu i Sant Antoni Maria Claret. La proposta dels comerciants comptarà amb activitats per entretenir la mainada. Entre d'altres i com a novetat, hi haurà un taller de robòtica, a càrrec d'Innova't , i un taller de decoració de piruletes de xocolata, a càrrec de Culinàrium. Les activitats es faran al carrer Migdia.

L'1 de juny, prendrà el relleu la zona comercial del centre de la ciutat, que inclou els carrers Santa Clara, Hortes, Argenteria, avinguda Sant Francesc i carrer Nou, plaça Catalunya i rambla de la Llibertat.