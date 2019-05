L'Institut Vallvera de Salt guanya un premi pedagògic del Parlament

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Vallvera de Salt (Gironès) han guanyat el XII Premi Conviure de Catalunya, organitzat per l'associació d'Antics Diputats del Parlament. Es tracta d'un programa pedagògic en què els alumnes han de debatre una llei parlamentària amb diversos grups polítics simulats. En aquesta ocasió els centres finalistes del concurs havien de debatre la llei del reciclatge i posteriorment votar-la, i s'ha aprovat per unanimitat. La portaveu del grup del Vallvera, Dounia Bounouh, ha explicat que estava molt «contenta» d'haver participat en el projecte perquè ha pogut conèixer de primera mà tots els tràmits que cal seguir per aprovar una llei. Els 35 alumnes que han participat en el projecte han estat treballant amb el text durant quatre mesos.

Aquest premi consisteix a fer que els membres de l'associació redactin un projecte de llei i l'enviïn a les escoles i instituts que formen part del projecte.

Els diferents centres es divideixen en grups parlamentaris ficticis que han de debatre i fer esmenes en el text, imitant els tràmits habituals abans d'aprovar una llei. Finalment, hi ha un plenari amb tots els alumnes i els portaveus de cada grup han de fer un discurs de posicionament previ a la votació.

En el cas de Salt, l'encarregada de llegir aquest text ha estat Dounia Bounouh. L'alumna ha afirmat que al principi estava una mica «nerviosa» perquè «no és fàcil parlar davant de 135 diputats».

L'Institut Vallvera de Salt té un alt índex de segregació escolar. El professor de 4t d'ESO Joan Moles ha explicat que «el 98% dels alumnes tenen pares estrangers», fet que comporta que «la seva llengua materna no sigui ni el català, ni el castellà». Per a Moles, això era una «mancança» a l'hora de participar en el concurs, però ell confiava que aquestes situacions a vegades generen una «crisi de creixement».

En l'edició d'enguany del premi hi han participat catorze centres i 400 alumnes d'arreu de Catalunya. Tots ells s'han distribuït en tres categories diferents: alumnes de Primària, de Secundària i de Formació Professional i Batxillerat.