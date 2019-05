«Rescatadors de talent» organitza un «mentoring» científic

«Rescatadors de talent» organitzarà per primera vegada un mentoring grupal científic dirigit a joves que hagin estudiat Biotecnologia, Química, Matemàtiques, Enginyeria, Física, Geologia, Farmàcia, Ciències del Mar o Biologia. En total se celebraran tres sessions presencials (30 de maig, 18 de juny i 4 de juliol) que tindran lloc a la seu de la Fundació Botín a Madrid i al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC). Amb aquesta iniciativa, la Fundació Princesa de Girona vol ajudar els joves que acaben de graduar-se en l'àmbit científic a trobar la feina per a la qual s'han preparat. Les inscripcions per participar en aquesta activitat ja estan tancades.