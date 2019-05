Tallaran el carrer Pedret la setmana vinent per unes obres d'asfaltatge

El carrer Pedret quedarà tallat al trànsit tota la setmana vinent per obres d'asfaltge. Afectarà el tram comprès entre la ronda de Pedret (pas per sota el viaducte) i l'avinguda de Josep Tarradellas. El motiu del tall, del 27 al 31 de maig, són les obres de millora de la pavimentació de la calçada en aquesta via.

La circulació de vehicles procedent del centre es desviarà cap al carrer de Palafrugell en direcció al pont de Pedret i l'avinguda de França. La circulació de vehicles procedent de Pont Major es desviarà cap al pont de l'avinguda de Josep Tarradellas i la rotonda de la Vila de Perpinyà.

A més, durant la setmana que ve no es podrà estacionar al carrer de Pedret en el mateix tram del tall de circulació, excepte al vial lateral. Les obres tindran incidència també en la circulació de la línia 6 del bus urbà, que no podrà circular per Pedret.



Canvis en la línia 6 de bus

Per tant, els autobusos de l'L6 que surtin del centre es desviaran per l'avinguda de França (hospital Josep Trueta) i pel pont de l'avinguda de Josep Tarradellas, on efectuarà parada al passeig Sant Joan Bosco, 8 (institut Narcís Xifra). Els autobusos de l'L6 procedents de Pont Major es desviaran cap al pont de l'avinguda de Josep Tarradellas i l'avinguda de França (hospital Josep Trueta) fins a centre ciutat.

Durant els treballs de pavimentació es restringirà l'entrada i la sortida als guals del carrer de Pedret. Els guals de vehicles del lateral del carrer de Pedret podran accedir-hi des de la rotonda de l'avinguda de Josep Tarradellas circulant pel vial lateral. La sortida d'aquests guals s'efectuarà o bé sentit Pont Major, o bé centre ciutat, depenent de la localització dels treballs de millora del paviment.

Les actuacions continuaran la setmana del 10 de juny, moment en què es pavimentarà el passeig de Sant Joan Bosco i, posteriorment, l'avinguda de Josep Tarradellas.

Aquests talls de circulació coincidiran amb uns altres treballs en un tram del carrer Migdia. Durant una setmana, es tallarà la circulació de vehicles al carrer del Migdia, en els dos sentits de la marxa, amb motiu de la primera fase de les obres de reforma del carrer del Cardenal Margarit, que consisteixen en les actuacions de connexió a la xarxa de sanejament. Les actuacions afectaran el tram del carrer del Migdia comprès entre el carrer de la Creu i el carrer Lorenzana. Els treballs, com en el cas de Pedret, suposaran afectacions paral·leles per accedir als garatges, així com canvis de llocs de diferents contenidors i la modificació de les línies 1 i 11 del bus urbà i el trasllat de les parades de la zona.