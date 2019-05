Troben quatre senglars morts al costat d'un contenidor de les hortes de Santa Eugènia

Els qui aquest dilluns van caminar per la zona dels aiguamolls de les hortes de Santa Eugènia van topar-se amb una desagradable sorpresa: un senglar esquarterat al mig del camí, a tocar del contenidor pensat per abocar-hi restes vegetals. Al cap d'una estona, algun vianant el va apartar i el va amagar darrere de la zona de recollida per estalviar la imatge a d'altres persones que hi passessin.

El fet que faltessin parts del cadàver fa pensar que algú que havia caçat el senglar va agafar-ne algunes parts per cuinar-lo i menjar-se'l. No obstant, l'especejament el podria haver fet allà mateix perquè hi havia diverses basses de sang de l'ungulat.

Segons l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, aquest no és el primer cop que es troba un animnal mort al costat d'un contenidor. De fet, els cadàvers es troben sempre al mateix punt: la zona de recollida de restes vegetals que hi ha a l'entrada de les hortes des de l'avinguda Josep Tarradellas. La presidenta de l'entitat, Natàlia del Campo, explica que tenen coneixement que en un any i mig s'hi han trobat els cossos de quatre senglars i, d'almenys, un xai.

Al parer de la presidenta veïnal, escenes desagradables com aquestes són, en part, possibles perquè no hi ha pràcticament control per accedir a les hortes. Les diferents tanques que servirien per limitar el pas de vehicles molts cops estan obertes o trencades. Per tant, a més dels hortolans, hi pot passar qualsevol persona en vehicle. En cas que la persona que deixa els animals sigui el propietari d'algun dels horts, Del Campo explica que, amb els tancaments actius, es podria reduir el marge per intentar saber qui és. I si és algú de fora, no ho tindria tan fàcil.

Per a la presidenta veïnal, l'Ajuntament no s'ha pres seriosament les hortes ni s'ha fet «cap esforç» per protegir la zona des de fa temps, i lamenta que hi hagi escenes d'incivisme constants. Per exemple, amb les tanques sense estar en funcionament permanentment, tota mena de deixalles al punt de residus vegetals o brossa en algunes parcel·les, algunes públiques i altres privades, abandonada. També es queixa del servei de neteja, que considera que no és prou acurat, i que el període de recollida dels contenidors ha de ser molt menor que els quinze dies actuals. A més, considera que calen més cartells informatius sobre diferents conceptes, com ara deixar clar quins són els llocs on els gossos poden anar deslligats i altres conceptes de civisme. Finalment, aposta per campanyes contundents per fer complir les normes, amb agents cívics, ambientals o la policia.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha explicat que tan bon punt van tenir coneixement del cadàver de l'animal van retirar-lo tan ràpidament com van poder i ha lamentat l'incivisme dels ciutadans que fan accions d'aquest tipus. Això sí, ha assegurat només tenir coneixement de dos senglars.