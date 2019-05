Tercera promoció de pisos en marxa al pla de Baix Domeny, que havia estat 14 anys buit

El grup immobiliari Altamira ha obtingut recentment la llicència per tirar rendavant una promoció d'una trentena de pisos en una parcel·la del pla de Baix Domeny de Girona. Aquesta zona de la ciutat és una de les darreres grans zones on es poden construir edificis d'habitatges i en un any ja és la tercera immobiliària que hi desembarca.

La parcel·la està a prop de la fàbrica de la Nestlé i recentment ha quedat encerclada per tanques. Està situada al carrer Roberto Bolaño, on hi ha també les altres dues promocions. La primera correspon a l'empresa Via Célere. La finca ja està en plenes obres amb multitud de màquines treballant-hi. El complex residencial comptarà amb 139 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, places de garatge i trasters.

La segona promotora que va iniciar els tràmits per construir habitatges a la zona és Acciona, que preveu construir-hi pisos de 2, 3, i 4 dormitoris amb terrassa, fins a dos banys, trasters, places de garatge i zona comunitària a l'aire lliure. Hi aixecarà 35 pisos.

El pla de Baix Domeny té una superfície total de 250.000 metres quadrats i inicialment s'havia dibuixat la possibilitat d'aixecar-hi uns 1.236 pisos (uns 300 de protecció oficial), en totes les parcel·les. Aquest és el planejament que es va aprovar l'any 2005, tot i que va estar uns 14 anys sense cap indici d'intent de construcció de cap edificació.

Totes aquestes xifres podrien canviar si, al final, el nou edifici de l'hospital Josep Trueta s'acabés construint en aquesta zona, aprofitant en part uns terrenys municipals, com voldrien algunes formacions polítiques.

Durant molts anys, al pla de Baix Domeny només hi va haver fets els carrers i les voreres i es van deixar a punt tots els serveis. També es va crear una llarga extensió amb jocs infantils, un skatepark i una pista poliesportiva, a més d'un carril bici. Fa uns anys, en una parcel·la, l'Ajuntament hi va habilitar un espai per a caravanes. Aquell va ser el primer moviment de terres en molts anys, fins al recent desembarcament dels tres grups immobiliaris que aixecaran un global d'uns 200 pisos.