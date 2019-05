Tornen a provar de comprar 960 peces de basalt per canviar les planxes de Sta. Clara

El carrer Santa clara, molt transitat per vianants i amb planxes de ferro a la vorera.

El carrer Santa clara, molt transitat per vianants i amb planxes de ferro a la vorera. foto: ddg /arxiu

L'Ajuntament de Girona ha tornat a licitar l'adquisició de 960 peces de basalt per substituir-les per les actuals planxes metàl·liques del carrer Santa Clara. El primer intent es va declarar desert a principis d'any perquè cap dels aspirants complia tots els requisits que es demanaven. El consistori espera que en aquesta segona convocatòria pugui presentar-se alguna empresa amb una oferta que se cenyeixi a les bases del concurs.

Fa més d'un any ja es van canviar les planxes d'un primer tram del carrer i el consistori va decidir acabar de substituir totes les peces metàl·liques del principal carrer del barri del Mercadal. No obstant això, en el primer concurs públic no va poder adjudicar la compra a cap empresa. Ara es manté el preu en aquesta segona licitació. El pressupost de sortida és d'uns 64.500 euros aproximadament. En concret es demanen sis tipus de peces diferents que sumen un total de 960 peces basàltiques i l'empresa haurà de fer entrega de tot el material en tres fases fins a un màxim de set mesos.

De fet, el sistema per fer el canvi és molt complex perquè s'han d'extreure les planxes metàl·liques una a una, amb el tros de pedra inferior fins a una profunditat d'un mig metre. Els encarregats de portar a terme aquesta actuació seran els operaris de les brigades municipals.

El motiu del canvi, segons un informe del mateix consistori justifica la intervenció perquè «des del moment de la seva col·locació i sobretot els darrers anys s'estan rebent moltes queixes de gent que diu que quan plou, aquestes peces rellisquen i s'hi han produït alguns accidents a causa d'això».

A més a més, amb el pas dels anys, algunes havien quedat deformades o mig desenganxades, un fet que incrementa el perill d'entrebancades. El vial és un dels principals eixos comercials de la ciutat i, per aquest motiu, hi passen cada dia milers de persones.

L'elecció del basalt respon a un element de continuïtat amb l'actuació ja efectuada fa un any i perquè es considera que és un material adient per la seva duresa i resistència i perquè, a més, és antilliscant i té certa tradició a la ciutat de Girona, ja que es pot trobar en alguns carrers del Barri Vell.