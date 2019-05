Pendents tot el dia del cel, ahir els establiments de diversos carrers de l'Eixample van donar el tret de sortida de les botigues al carrer de Girona, organitzades per l'associació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial. En aquesta primera jornada, van treure els productes al carrer els comerços dels carrers Migdia, la Creu i Sant Antoni Maria Claret. Per amenitzar la jornada, també hi havia diferents activitats per entretenir la mainada, com ara diversos tallers, al carrer Migdia.

El dissabte vinent serà el torn dels establiments situats als carrers Santa Clara, Hortes, Argenteria, avinguda Sant Francesc, carrer Nou, plaça Catalunya i rambla de la Llibertat.

La gerent de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Mònica Bartrina va explicar que «la botiga al carrer funciona perquè, en general, l'oferta d'articles és molt bona i els preus també ho són». La responsable de l'entitat que agrupa els comerciants del centre va exposar que esperen que les botigues puguin fer moltes vendes ja que «la temporada just acaba de començar i els clients s'esperen a comprar».