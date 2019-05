Torneig de futbol solidari a Sarrià de Ter per les cardiopaties congènites

El Club de Futbol Sarrià de Ter acollirà aquest dissabte un Torneig de futbol 7 solidari on els equips de l'escola Bell-lloch, del GEIEG, de l'Escola Sant Gregori i del FC Sarrià de Ter jugaran per donar tot el suport als infants i joves amb cardiopatia congènita, cardiopatia infantil o sindròmica que atén l'AACIC, associació de cardiopaties congènites, a la demarcació de Girona.

És un esdeveniment obert a tothom i, a més de les competicions futbol, hi haurà servei de bar i un sorteig solidari on es podran guanyar samarretes signades pels jugadors d'equips com el Girona, el Barça, el ATK Kolkata (Índia), el Real Zaragoza, el SD Ejea, la Unió Esportiva Olot i el Hércules CF, una bicicleta o una espatlla de pernil entre altres regals. Els beneficis del torneig aniran destinats al servei d'atenció psicosocial que AACIC duu a terme amb infants i joves amb cardiopatia i les seves famílies.

La iniciativa solidària neix de la mà d'en Luís Aused que té cardiopatia congènita, és membre actiu de l'AACIC i entrenador del Benjamí A del FC Sarrià de Ter; i de la Sònia López, la mare d'en Joan Ortega que també ha nascut amb una cardiopatia.

La finalitat principal de l'esdeveniment és donar a conèixer què representa viure i conviure amb un problema de cor de naixement. Les cardiopaties congènites es donen en 1 de cada 120 naixements i s'estima que hi ha uns 40.000 afectats a Catalunya.