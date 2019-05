Girona i l'empresa social De Pis en Pis inicien un projecte d'habitatge col·laboratiu

L'Ajuntament de Girona i l'empresa social De Pis en Pis han engegat un projecte d'habitatge col·laboratiu a la ciutat, després de mesos de treball conjunt. La iniciativa s'adreça a les persones grans de Girona i té com a objectiu principal que puguin tenir companyia unes hores al dia i, sobretot, que puguin estar amb una persona de confiança a les nits.

La idea és que aquestes persones grans lloguin una habitació del seu habitatge a una altra persona gran, a una persona adulta de qualsevol edat o a una persona jove, estudiant o treballadora. A més, podran rebre ajuda en algunes tasques de la llar i obtenir un petit ajut del lloguer de l'habitació.

La proposta està impulsada per l'empresa social De Pis en Pis a través d'una plataforma que posa en contacte persones que busquen i que ofereixen habitacions en pisos compartits. De Pis en Pis és una empresa social que ofereix solucions per un habitatge assequible i no especulatiu, amb més de quatre anys d'experiència. Girona serà la primera ciutat on porten a terme aquest projecte d'habitatge col·laboratiu per a la gent gran.

Les persones interessades en participar del programa es poden adreçar al Servei d'Atenció a la Gent Gran de l'Ajuntament de Girona. A més, també es poden adreçar als serveis socials del seu barri, a l'associació Amics de la Gent Gran, als responsables del programa Sempre Acompanyats i als programes d'atenció a la gent gran de Creu Roja i de Càritas.