Sarrià celebra les jornades de la gent gran i l'homenatge a la vellesa

Sarrià de Ter acull al llarg d'aquesta setmana les terceres Jornades de la Gent Gran a Sarrià de Ter. Les jornades finalitzaran amb el 47è Homenatge a la Vellesa i dinar de germanor que se celebrarà al Pavelló Municipal. La finalitat d'aquestes jornades és fer que les persones grans siguin les veritables protagonistes. Unes jornades on els participants poden gaudir d'una sèrie d'activitats col·laboratives i on es poden trobar, xerrar i passar una estona tots plegats. Per exemple, avui a les sis de la tarda, hi haurà una trobada de puntaires a la placeta de la font i demà hi haurà una cantata participativa a la mateixa plaça, a les set de la tarda, a càrrec els cantaires de Sarrià. A continuació hi haurà un pica-pica a càrrec d'Ecosol. El diumenge, a l'homenatge a la vellesa hi haurà una missa, una cercavila, una sessió de photocall, l'acte d'homenatge, un dinar de germanor i un passi de vestits de paper, entre d'altres.