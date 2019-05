Un govern republicà, social i transformador per a Girona

Les eleccions de diumenge van marcar dues tendències molt clares a la ciutat. L'una és la clara victòria de les opcions republicanes i sobiranistes, que van obtenir 19 dels 27 seients al ple municipal. L'altra és el moviment cap a les opcions que defensen posicionaments d'esquerres.

La dreta s'ha quedat en 11 regidors per 16 de l'esquerra (fa 4 anys era 13 a 12). Això són dades objectives i inqüestionables: Girona ha votat en clau republicana i d'esquerres. Per això, des de Guanyem Girona hem pres la iniciativa i hem proposat a ERC sumar per presentar una candidatura a governar la ciutat al ple del 15 del juny. Junts sumem 10 regidors, un més que Madrenas, candidata del sobiranisme conservador i, per tant, un govern amb més força, capacitat, innovació i millor gestió.

La voluntat és, com deia, traslladar el vot dels gironins i les gironines a un govern sobretot per desenvolupar un programa de govern que pensi en els barris, en la gent corrent, en les polítiques mediambientals, de gènere i que posi les bases d'una ciutat el 2030 lligada al projecte republicà de país que aspirem a aconseguir les dues formacions polítiques. De tots els pactes possibles, el que plantegem és el més natural.

Durant les últimes setmanes les formacions fins ara a l'oposició hem exposat que calia un relleu polític a la ciutat i no s'entendria que no exploréssim la via del pacte i més entre dues formacions amb coincidències programàtiques importants.

Fem-ho i llavors hi haurà dues propostes per governar la ciutat i la resta d'opcions hauran de decidir quina escullen. Serà a les seves mans i, per descomptat, estarem disposats i oberts a parlar de projectes de ciutat i de programa perquè aquesta ciutat la farem entre totes i tots.

Aquesta és la millor proposta que la ciutat de la gent es mereix, aquella que lliga ciutat i país, que no en deixa cap pel camí i per això treballarem els propers dies per fer-la realitat.

*Conjuntament amb Cristina Andreu, Xevi Montoya, Dolors Serra, Pere Albertí i Laia Pèlach