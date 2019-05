El silenci de Madrenas després del triomf

El silenci regna a Junts per Catalunya-Girona després de les eleccions municipals. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va celebrar diumenge la victòria en ser la llista més votada i des de llavors poca cosa ha dit. Sembla que ha optat per tancar-se amb els seus i analitzar amb determinació els resultats de diumenge, abans de fer valoracions o propostes.

JxCat va aconseguir, amb 13.435 vots, nou regidors. Tot i això, es va quedar lluny de la majoria absoluta, 14. Per tant, si Madrenas vol arribar a l'alcaldia, el camí no serà fàcil. A prop la segueixen Guanyem i PSC amb sis regidors cada un; i a més distància ERC, amb quatre; i Cs amb dos. Abans de fer sumes i restes dels possibles pactes, cal recordar que un candidat per ser elegit alcalde necessita la majoria absoluta. I si ningú ho aconsegueix, automàticament queda proclamat el cap de la llista més votada, que en aquest cas seria Madrenas.

Amb els resultats de diumenge, JxCat podria buscar un pacte o intentar revalidar l'alcaldia en solitari, com ha estat fent en el darrer any i mig. Madrenas s'ha definit «com la candidata dels consensos» però l'escenari d'ara seria un pèl més complicat perquè hauria de governar amb un regidor menys, ja que abans comptava amb 10. Una situació complexa davant de la qual Madrenas ha optat per no descartar cap escenari. «Les dues opcions són vàlides», va afirmar dilluns en aquest diari.

Tanmateix, sembla que un govern en minoria de JxCat a l'Ajuntament de Girona ha agafat més força que mai aquests últims dies arran de les propostes contradictòries, entre elles del PSC, ERC i Guanyem. A diferència de Madrenas, les tres formacions han sortit a explicar les seves apostes.



L'escenari dels pactes

La cap de llista socialista, Sílvia Paneque, i el líder de Guanyem, Lluc Salellas, han explorat el camí d'un relleu polític a Girona per desbancar Madrenas de l'alcaldia. Mentre que ERC ha blindat totes les possibilitats perquè hi hagi un canvi.

Dilluns, la socialista Sílvia Paneque va optar per un tripartit d'esquerres amb Guanyem i ERC. L'endemà, però, el pacte va ser descartat pels republicans, que van vetar el «partit del 155». Discurs que també va sostenir Lluc Salellas.

El dimarts la proposta era un tripartit independentista amb ERC, JxCat i Guanyem. El cap de llista republicà, Quim Ayats, va posar sobre la taula aquesta fórmula, en roda de premsa. De seguida, però, Guanyem la va rebutjar. Salellas va fer un tuit on apostava pel canvi al consistori amb un govern republicà i d'esquerres. És a dir, un govern conjunt entre Guanyem i ERC.

El dimecres va concretar una mica més aquest pacte en roda de premsa. Com que les dues formacions sumen només 10 regidors i no arriben a la majoria absoluta (14), necessitarien els vots favorables del PSC en el ple d'investidura. Tot i que els socialistes no formarien part del govern. Així, Guanyem va posar la pilota sobre la teulada de Paneque, reclamant-li que esculli entre Salellas o Madrenas.

Però ERC ja havia descartat el dia abans aquest pacte. I els socialistes es van agafar a això, dient que aquesta proposta tenia un primer problema i és que Esquerra no vol estar supeditat al PSC. Els republicans només acceptaran un govern independentista a tres, i no a dos amb Guanyem, ni tampoc amb JxCat.

I mentre uns i altres es van tirant els plats pel cap, Madrenas no fa valoracions ni entra a fer propostes. Utilitza el silenci. Tampoc s'ha pronunciat Ciutadans, tot i que sembla que és perquè ningú ha trucat a la seva porta per demanar els seus dos vots. Haurem de veure què passen en els pròxims dies. Encara falten dues setmanes per al ple d'investidura que se celebrarà el dissabte 15 de juny i les posicions dels partits poden variar molt.