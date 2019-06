Arrenca la fira Tocs de Vi de l'Empordà en l'edició amb la presència de més cellers

La plaça de la Independència de Girona acull fins diumenge la setena edició de la fira Tocs de Vi de l'Empordà, que proposa maridar els vins empordanesos amb les degustacions culinàries dels restaurants i bars de la plaça. En total, hi participen unn total de setze cellers de la DO Empordà i una desena de restauradors de la plaça. Aquesta és la xifra més alta de cellers participants en totes les edicions de l'esdeveniment.

A més a més, des del dimarts i fins avui, la fira també ha programat tastos en espais emblemàtics i singulars de la ciutat: els Banys Àrabs, els Jardins dels Alemanys, la torre del General Peralta de la Muralla de Girona, el claustre del Monestir de Sant Pere de Galligants, la Casa Masó, el Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat, la farmàcia de l'antic hospital de Santa Caterina, la terrassa del Cafè L'Arc o la Llibreria Geli.

Tocs de Vi de l'Empordà a Girona està organitzat per la DO Empordà i l'Associació de Bars i Restaurants de la plaça, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació. La fira atrau cada any més de 10.000 persones a la plaça de la Independència.