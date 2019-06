Girona celebra els deu anys del Projecte Rossinyol a la ciutat

L'Estació Espai Jove de Girona va acollir ahir l'acte de cloenda de la desena edició del Projecte Rossinyol a Girona, un projecte promogut per la Universitat de Girona (UdG) i en el qual col·labora l'Ajuntament. Aquest curs 2018-2019 hi han participat un total de 60 alumnes: 30 estudiants de la UdG i 30 estudiants de les escoles Carme Auguet, Sagrada Família, Josep Dalmau Carles, Àgora, Santa Eugènia, Verd, i els instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi i Ermessenda de Girona. Al llarg dels deu primers anys del projecte, hi han participat de 452 nois.

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria que té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social de l'alumnat nouvingut mitjançant l'ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat. Es basa en el treball voluntari de l'alumnat universitari que fa de mentor i acompanya al llarg de tot el curs un alumne d'una escola o institut.