Les dones dominen en el nou ple de l'Ajuntament de Girona

Les dones dominen en el nou plenari de l'Ajuntament de Girona. Les eleccions municipals han deixat un escenari on el 59,26% dels regidors són dones i el 40,74% són homes. Així, a diferència de fa quatre anys, la presència femenina és més elevada que la masculina. En concret, hi haurà 16 dones i 11 homes, quan el 2015 hi havia 12 dones i 13 homes (en aquell moment hi havia 25 regidors).

Tot i aquest augment, la rellevància de la dona ha caigut. Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament van acabar el mandat amb dones al capdavant: l'alcaldessa Marta Madrenas (CiU), Maria Mercè Roca (ERC), Laia Pèlach (CUP), Sílvia Paneque (PSC), Míriam Pujola (Cs) i Concepció Veray (PP). En canvi, ara només dues dones lideren les cinc formacions que han entrat al ple. Repeteixen Madrenas i Paneque. Cs estarà encapçalat per Daniel Pamplona; ERC, per Quim Ayats, i Guanyem, per Lluc Salellas, tot i que aquesta darrera formació sempre ha defensat que no hi ha un líder, sinó que són un grup.

En el nou ple, que ha de començar a funcionar a partir del 15 de juny, a les files de JxCat i PSC serà on hi haurà més dones que homes. Dels nous regidors que té la formació independentista, sis són dones. I pel que fa als socialistes, dels sis regidors que han aconseguit, quatre són dones.

La resta de grups compten amb el mateix nombre de persones d'un sexe i de l'altre. Cal recordar que la legislació electoral exigeix que en cada tram de cinc llocs d'una llista electoral, els candidats d'un sexe o de l'altre no poden estar representats en menys del 40%.



Canvis de seient

El ple que es va confeccionar el 2015 a Girona comptava amb un 48% de dones i un 52% d'homes. Amb aquests números també ha acabat tot i l'entrada i sortida de diferents regidors durant aquests quatre anys. El passat mes de març, el republicà Martí Terés va abandonar el seu escó (que s'ha passat a JxCat) i va ser substituït per Rosa Maria Jaumà Pou. El 2017, el també militant d'ERC Ricard Calvo va deixar de ser regidor i va ser substituït per Miquel Poch. El 2016, el portaveu de Cs, Jean Castel, va deixar el consistori per ser diputat al Parlament. El seu lloc el va ocupar Manuel Vázquez.

I a l'equip de govern, la regidora de CiU, Isabel Muradàs -investigada pel cas 3% i ara a les files del PSC- va abandonar el seu escó i va entrar Josep Pujols. El canvi que va tindre més ressò va ser el de Carles Puigdemont quan va deixar el consistori el gener del 2016 per succeir Artur Mas com a president de la Generalitat. El seu lloc va ser ocupat pel número 19 de la llista de CiU, Albert Ballesta. Però la seva trajectòria va ser curta, només va durar un mes i mig. A l'alcaldia el va substituir la ja regidora en aquell moment Marta Madrenas, i va entrar Narcís Sastre per ocupar el seu seient. Marxava un home i n'entrava un altre, però el canvi convertia una dona en alcaldessa.

En tota la història de la democràcia, la ciutat de Girona només ha tingut dues alcaldesses. El 2002, la socialista Anna Pagans es va convertir en la primera i va estar al capdavant de l'Ajuntament durant nou anys i mig. Madrenas s'ha convertit en la segona.