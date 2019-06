Girona acollirà la primera marató de donació de sang de les esglésies evangelistes

Girona acollirà aquest proper dissabte 8 de juny la primera marató de donació de sang de les esglésies evangelistes. Una campanya especial, organitzada per la mateixa comunitat, que s'ha fixat com a repte arribar a les 1.000 donacions. La marató se celebrarà a les naus de les esglésies Elim, del carrer de Can Torruella, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona i el Banc de Sang i Teixits (BST). El delegat del Consell Evangèlic de Catalunya a Girona, Jaume Torrado, ha destacat que es vol que la jornada sigui "una festa per la vida". Per la seva banda, el director adjunt del Banc de Sang a Girona, el doctor Jordi Vila, ha destacat la importància de campanyes com aquesta a les portes de l'estiu, en què les donacions "baixen fins a un 30%" però, per contra, l'activitat hospitalària fins i tot s'incrementa (arran del pes que el turisme té a la demarcació).

Aquest proper dissabte, les naus de les esglésies Elim (situades darrere la fàbrica Nestlé) acolliran la primera marató de donació de sang de les comunitats evangelistes de tota la demarcació. En total, arreu del territori, n'hi ha fins a una setantena.

Es tracta de la primera vegada que se celebra aquesta campanya, que ha coordinat totes les esglésies amb l'objectiu d'assolit les 1.000 donacions. Des de la web Salvem1000vides.com, el Consell Evangèlic de Catalunya a Girona i l'Associació de Ministres Evangèlics de Catalunya coordinen han coordinat les inscripcions.

Els fidels de les diferents esglésies arribaran a la ciutat en autocars i faran donacions en grup al llarg de les dotze hores que durarà la campanya (de les nou del matí a les nous del vespre). Torrado ha destacat que, en paral·lel a la "solidaritat" que suposa donar sang, han volgut revestir aquesta marató amb "una festa per la vida", que s'obrirà a tota la ciutadania. Per això, hi haurà inflables, actuacions de gospel, gastronomia de diferents països i jocs de taula, entre d'altres.

La jornada de donació compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa en funcions, Marta Madrenas, ha animat la ciutadania a donar sang destacant que és "un acte de generositat enorme".



1.000 donacions diàries

A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts. De cadascuna se'n beneficien tres persones, perquè la sang se separa en els diferents elements que la composen: glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Cadascun d'aquests components es destina a diferents tractaments.

El 55% dels glòbuls vermells s'utilitzen en especialitats mèdiques, mentre que un 40% es destinen a usos quirúrgics. La majoria de transfusions de plaquetes es fan per prevenir hemorràgies en pacients que tenen dèficit.

El director adjunt del Banc de Sang i Teixits de Girona, el doctor Jordi Vila, ha destacat la importància de campanyes de donació com la que han impulsat les esglésies evangelistes. Vila ha subratllat, a més, que a les portes de l'estiu és quan s'incrementa la necessitat de sang als diferents hospitals, perquè les donacions poden arribar a caure fins a un 30% però l'activitat quirúrgica no davalla.