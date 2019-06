Girona: sense pressa i, per si de cas, preparant la culpa de l'altre

Els partits gironins estan a l'aguait però no fan cap nou pas. Hi ha temps fins al 15 de juny i això ha facilitat una treva en l'ofensiva pública entre les diferents formacions per intentar buscar alguna fórmula que els porti a generar un nou govern a la ciutat de Girona. Les ofertes de tots estan sobre la taula i cap lliga amb una altra. Però no hi ha pressa. I moure fitxa pot ser contraproduent perquè pot desencadenar un nou ball de propostes i contrapropostes en què poden acabar sortint-hi perdent.

Després dels tres primers dies en què els partits van fer pública la seva aposta per un nou govern, a partir de dijous, tots els grups van emmudir. Les negociacions són de baixa intensitat i, potser, no s'acceleren fins als darrers dies.



Que sigui culpa dels altres

A les xarxes socials, en canvi, els partidaris de les diferents formacions segueixen amb els ànims encesos. Són dies en què s'intenta desgastar el rival i que poden servir per aplanar el camí en cas d'un intent fallit d'aconseguir pacte. Que sigui culpa de l'altre.

La cap de llista de JxCat, Marta Madrenas, va parlar ahir perquè participava en una roda de premsa relativa a una marató de donació de sang. L'alcaldessa en funcions va assegurar que continuen «parlant amb tothom» però que la seva màxima és «la discreció i el rigor». No obstant, va deixar clar que la seva candidatura va ser la més votada a les eleccions i que aquest fet no pot quedar «com un tema menor». Sap que, si no hi ha un acord entre els grups de l'oposició, repetirà com a alcaldessa en ser la llista més votada. Podria fer-ho en minoria o amb ERC. De fet, un pacte amb Esquerra no sumaria la majoria absoluta però desactivaria ja qualsevol pacte perquè un acord entre Guanyem, PSC i Ciutadans es preveuria més que impossible.

Les formacions mantenen les seves ofertes, tot i saber que, de moment, no han obtingut l'aval que voldrien de la resta de grups i que, per tant, caldria intentar alguna altra fórmula. Guanyem Girona insisteix en un pacte amb Esquerra per governar però sap que els socialistes haurien de donar-los suport al ple d'investidura. El PSC però, considera que els més de 8.000 vots obtinguts no han de servir només per fer alcalde l'independentista de Guanyem Lluc Salellas, i menys per, a més, quedar-se per postres a l'oposició. Guanyem ja ha fet la seva proposta, i si no tira endavant: culpa dels altres.

Els socialistes consideren que pràcticament van empatar al segon lloc amb Guanyem (van quedar separats per 191 vots), i voldrien un tripartit d'esquerres en què la seva alcaldable, Sílvia Paneque, tingués un lloc destacat. Per exemple, partir-se l'alcaldia amb el líder de guanyem Lluc Salellas. Però ni ERC ni Guanyem volen, de moment, pactar amb algú que va ser partícip de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. I menys, donar-li rellevància. El PSC ja ha fet la seva aposta, i si no convenç: culpa dels altres.

Finalment, Esquerra no es mou de la seva proposta d'un govern «tripartit independentista». Una aposta que inclouria en el mateix equip Madrenas i Salellas, a banda de l'alcaldable republicà Quim Ayats. ERC ha fet el seu plantejament, i si no agrada: culpa dels altres.