Activistes treuen brossa d'un bosc entre Sarrià i Girona

Nova acció de la denominada Brigada Activista del Salabret a Girona. En aquesta ocasió, els activistes van actuar en una part del bosc de Can Salvatella, situat entre els termes municipals de Sarrià de Ter i de Girona. Durant el dissabte i el diumenge van recollir multitud de deixalles que hi havia escampats per terra.

En concret, els voluntaris van estar retirant deixalles de l'entorn d'un centre sociosanitari. D'allà en van treure tota mena de plàstics (com ara bosses, plats o ampolles), envasos, ampolles de vidre, rodes de vehicles, paquets de tabac,moltes burilles de cigarreta, bidons, pots de pintura i altres objectes abandonats. No és el primer cop que la Brigada Activista actua en aquest punt.

Els activistes escullen pràcticament cada cap de setmana algun punt de la geografia de la demarcació per retirar-hi deixalles amb tres objectius: deixar-la més neta que abans d'intervenir-hi i per denunciar que les institucions no hi destinen prou recursos i, finalment, l'incivisme dels humans.

Inicialment, la preferència era l'entorn dels rius, com ara la riba de Ter, l'Onyar o el Güell. No obstant, també han actuat en polígons industrials i en boscos. Dues de les darreres actuacions han estat la retirada d'objectes que hi havia a l'interior de la séquia monar aprofitant que durant uns dies no hi havia aigua per unes obres i també una neteja a sota del pont de Fontajau.