La Girocleta bat el seu rècord i suma 3.420 abonats actius i 2.200 usos diaris

La Girocleta, el servei municipal de lloguer de bicicletes de l'Ajuntament de Girona, ha assolit un nou rècord de persones usuàries. Actualment estan abonades al servei de forma activa 3.420 persones, que fan una mitjana de 2.200 usos diaris d'aquest transport.

A més a més, de gener a maig del 2019 s'ha registrat un increment del 20% d'usos respecte al mateix període de l'any anterior, ja que s'ha passat de 192.693 usos els primers cinc mesos del 2018 als 231.502 usos actuals. Aquest mes de maig, a més, s'han viscut els dos dies amb més lloguers des de principis d'any: 2.303 usos el 22 de maig i 2.280 el 16 de maig.

Actualment hi ha 21 estacions de Girocleta a la ciutat, amb 225 bicicletes operatives. Fa quinze dies es va posar en funcionament la nova estació del Pont Major, que compta amb 26 aparcaments de bicicletes i està ubicada a la cruïlla de l'avinguda de Sant Joan Bosco amb el carrer de Tenerife. Es tracta de la primera estació que s'instal·la en aquest barri de la ciutat i donarà servei als veïns i veïnes de la zona.

El tinent d'alcaldia i regidor en funcions d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha remarcat el «creixement continu i sostingut» que ha experimentat la Girocleta en els darrers anys. «Des de l'equip de govern hem fet una aposta per la mobilitat sostenible i en bicicleta des del primer dia i les xifres que mostrem avui són el resultat d'aquest compromís. A més, l'estrena de la nova estació del Pont Major rubrica la voluntat de connectar tots els barris de la ciutat amb vies pedalables», ha indicat Alcalà.

L'ascens de l'ús de la Girocleta és imparable pràcticamernt des que es va posar en funcionament l'any 2009 de mans de l'exregidora de Mobilitat Isabel Salamaña. Va arrencar amb unes 200 persones abonades i el servei disposava de 160 vehicles i vuit estacions. A partir d'aquí va començar una expansió amb un any de frenada per problemes amb els sistemes informàtics i per la constant reparació de bicicletes malmeses per vandalisme.

A finals del 2014 va recuperar el nombre d'usuaris un cop resolts els inconvenients i ja sumava 1.571 abonaments. Part de la reacció va venir motivada perquè Transports Municipals del Gironès (TMG) va llogar un local al Pont Major perquè funcioni com a taller de la Girocleta. El maig del 2016, es va arribar als 2.000 usos diaris.