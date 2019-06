Palanganada del Ter en contra del transvasament d'aigua a Barcelona

Una trentena de persones han participat aquest dimecres a la tarda en una nova palanganada del Ter, una acció de protesta que "intenta simbolitzar que ajudem al riu a base de tirar aigua" amb palanganes.

Així ho ha explicat el portaveu de la plataforma Aigua és Vida, que ha organitzat la protesta. De fet, aquestes palanganades es fan de forma periòdica per recordar l'"incompliment constant" del decret de cabal del Ter. A més, han recordat que es van aprovar uns acords a la Taula del Ter, que "l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) diu que s'estan complint" però Masramon creu que no tenen eines per "verificar" que ho estan fent.