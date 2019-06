El PSC de Girona reitera la possiblitat d'un tripartit d'esquerres

El PSC de Girona s'erigeix com a "única alternativa de canvi veritable" a la ciutat i reitera l'oferta d'intentar tancar un tripartit d'esquerres juntament amb Guanyem i ERC. El partit subratlla que aquest és "l'únic acord que contempla amb prou legitimitat" per donar el tomb a l'Ajuntament. "Entenem que l'alternativa de catorze regidors és possible si Guanyem i ERC estan disposades a comptar amb el PSC", insisteix la seva cap de llista, Sílvia Paneque.

Per això, demana a Lluc Salellas i a Quim Ayats que renunciïn "a la teatralitat" i assumeixin "la responsabilitat de cedir perquè els qui pensen diferent també hi puguin ser" (en referència a l'independentisme). El PSC reclama als dos caps de llista que situïn la ciutat "com a única prioritat". Però també admet que, si en els propers dies res no canvia, els tocarà ser a l'oposició.

El PSC de Girona lamenta que tant Guanyem com ERC descartessin la seva proposta de pacte a tres, que permetria assolir la majoria absoluta a l'Ajuntament i fer un gir cap a les esquerres. Critica que, a l'hora de vetar-los, el cap de llista republicà, Quim Ayats, fes servir termes "despectius" (en referència a què no pactarien amb els del 155).

I creu que el candidat de Guanyem Girona, Lluc Salellas, a banda de fer servir paraules "poc respectuoses" per deixar-los fora d'un possible pacte, després hi afegís la petició "agosarada" de demanar el suport dels socialistes per a la investidura "a canvi de res". Simplement per avalar un acord entre ells i ERC "que ni aleshores no existia, ni avui no existeix".

Ara, quan ja fa una setmana que les formacions van posar les cartes damunt la taula, i res no s'ha mogut –almenys, de cara a la galeria- Sílvia Paneque reitera que manté "les portes obertes" a un tripartit d'esquerres. Això sí, demana que no s'oblidin els regidors que ha obtingut cada llista. "Es tracta de treballar de manera seriós entre dues formacions que tenen la mateixa representació, el PSC i Guanyem, i una altra, ERC, que ha tingut dos regidors menys", diu.

Segons el PSC, el tripartit d'aquesta és l'única proposta que té "prou legitimitat per fonamentar el canvi de manera raonable a Girona". "Entenem que l'alternativa de catorze regidors és possible si Guanyem i ERC estan disposades a comptar-nos", diu la cap de llista. I hi afegeix: "Perquè tenim un discurs que ens diferencia absolutament de les formacions independentistes, plantegem posar-nos d'acord i tenir una actitud inclusiva per mitjà de situar Girona com a única prioritat".



Guanyar a vuit barris

Paneque recorda que, amb els resultats del 26-M a la mà, els socialistes van guanyar a vuit barris de la ciutat i van créixer en 3.000 votants. "La visibilitat d'aquesta realitat és imprescindible, ja que es vincula directament a reconèixer tota la ciutat i avaluar com a legítima la voluntat de qualsevol ciutadà o ciutadana", reitera la cap de llista del PSC.

Per això, diu que els socialistes estaran oberts a "opcions d'acord inclusiu serioses" i que, en cap cas, admetran "propostes que tinguin un signe contrari". "Ens tocarà ser a l'oposició si no hi ha canvis en els dies que venen, però fins al darrer moment abans del 15 de juny defensarem que és possible un canvi si es té present tothom", subratlla.

Per això, el PSC demana tant a Guanyem com a ERC que posin per davant "la inclusió i la voluntat real de pacte". I que, sobretot, renunciïn "a la teatralitat" i assumeixin "la responsabilitat de cedir perquè els qui pensen diferent també hi puguin ser". "Jo hi estic disposada", conclou Sílvia Paneque.