La reforma del carrer Muntanya de les Pedreres comença dilluns

Les obres de reforma i supressió de barreres arquitectòniques del carrer Muntanya, de les Pedreres, comencen dilluns. El projecte proposa la construcció d'una plataforma única en tota l'amplada de la via, que serveixi per a l'ús dels vehicles dels veïns i que alhora permeti el pas dels vianants al mateix nivell.

L'alcaldessa en funcions, Marta Madrenas, ha recordat que recentment es van fer també uns treballs per millorar l'accessibilitat al carrer d'Isabel la Catòlica, tocant al carrer Muntanya. «És una zona molt utilitzada perquè hi ha l'Institut Vicens Vives i l'escola Annexa-Joan Puigbert, i amb les noves obres el que volem és que el carrer de la Muntanya sigui un carrer més fàcil d'utilitzar tant per als veïns com per als vianants. Ara hi ha unes voreres molt estretes, amb la reforma que executem tot el carrer serà a un mateix nivell, i per tant serà un carrer més amable i senzill, en la línia de la tipologia de carrers que volem per a la nostra ciutat». En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública en funcions, Joan Alcalà, ha assenyalat que amb l'actuació «es pretén pacificar la circulació del carrer i donar prioritat als vianants, ja que és una via d'accés als centres educatius de la zona».

Els treballs obligaran a tallar la circulació de vehicles i l'accés als guals mentre durin els treballs, que està previst que s'allarguin sis mesos. En el marc de la reforma, es renovarà la xarxa de recollida d'aigües plujanes i l'enllumenat existent i s'instal·laran diversos elements de mobiliari urbà a la zona final de la via, a l'altura del carrer d'Isabel la Catòlica.

L'empresa adjudicatària és Aglomerats Girona per un import de 256.746,31 euros (IVA inclòs).