Concentració dels treballadors de la neteja del Trueta

El personal de la neteja de l'Hospital Josep Trueta de Girona s'han concentrat aquest dijous a les portes del centre sanitari per demanar a l'empresa que compleixi amb la normativa laboral.

Des d'aquest gener, el servei de neteja s'ha adjudicat a una nova empresa i els treballadors han denunciat que no respecta els acords que la plantilla havia signat anteriorment, tot i que la normativa ho estipuli. Per aquest motiu han decidit mobilitzar-se amb una concentració que s'ha fet al matí i a la tarda.

A més, els treballadors es queixen per les constants irregularitats en el cobrament de les nòmines. L'últim, aquest mes de maig, on cada treballador ha rebut uns 200 euros menys de mitjana. Es preveuen altres mobilitzacions i la plantilla no descarta convocar una vaga.