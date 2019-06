El PSC manté que vol un pacte tripartit i critica el to «despectiu» d'ERC i Guanyem

El PSC de Girona va reiterar ahir la seva oferta a un govern tripartit d'esquerres i va indicar que manté «les portes obertes a un acord entre els tres partits si es tracta de treballar de manera seriosa entre dos formacions que tenen la mateixa representació, PSC i Guanyem, i una altra que ha tingut un resultat de dos regidors menys, ERC».

No és el primer cop que la formació liderada per Sílvia Paneque proposar el pacte amb Esquerra i Guanyem. No obstant, deixa clar que «aquesta opció va ser descartada, de manera directa, primer per ERC i, en segon lloc, de manera indirecta, per Guanyem». Indica en un comunicat que Esquerra «va donar a entendre amb absoluta claredat que no volia estar en cap govern que depengués de vots del PSC, tot i que els termes que va utilitzar Quim Ayats -el cap de llista republicà- van ser molt més despectius». Per tant, al seu parer, « va descartar de manera directa el pacte del canvi a Girona». Ayats va dir que no volia estar supeditat a cap formació que va avalar l'article 155 a Catalunya i va plantejar un acord entre JxCat, ERC i Guanyem.

El candidat de Guanyem, Lluc Salellas, es va tornar a dirigir al PSC «en uns termes tan poc respectuosos com els que havia utilitzat Ayats. Però hi va afegir la petició agosarada que el PSC havia de donar suport a canvi de res a un teòric acord entre Guanyem i ERC que ni aleshores existia ni avui existeix». Salellas va demanar els vots del PSC per fer un govern format per Guanyem i ERC, sense els socialistes.

El PSC recorda que «ha guanyat en vuit barris» i que «tindrà sis regidors en aquest proper mandat. Els mateixos regidors que ha obtingut Guanyem». En una entrevista, Paneque plantejava partir-se l'alcaldia amb Lluc Salellas, dos anys cadascun. A més, els socialistes diuen que són «l'única alternativa de canvi veritable a la ciutat» perquè tenen «un discurs que ens diferencia absolutament de les formacions independentistes». I ho exposen: «Plantegem posar-nos d'acord i tenir una actitud inclusiva per mitjà de situar Girona com a única prioritat».

Paneque diu que hi ha «una voluntat unitària i inclusiva de canvi i la ciutat així ho ha votat». A més, creu que «hi ha una necessitat real de relligar Girona, avui massa trencada. Però això exigeix inclusió, voluntat real de pacte, renunciar a la teatralitat i assumir la responsabilitat de cedir perquè els qui pensen diferent també hi puguin ésser: jo hi estic disposada».