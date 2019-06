Una trentena d'activistes demanen al govern més aigua al riu Ter

Carregats amb palanganes, regadores, gots o directament garrafes, una trentena de persones van llançar ahir aigua al riu Onyar des de l'emblemàtic pont de Pedra de Girona en la vuitena edició de la Palanganada pel Ter. L'objectiu d'aquesta acció simbòlica, organitzada per la Plataforma Aigua és Vida Girona, és reclamar un cabal més alt per al riu Ter, ja que està per sota dels límits legals.

L'entitat va qüestionar ahir si realment s'estan complint els objectius marcats en la Taula del Ter. El 2017 diferents entitats, ajuntaments i el govern de la Generalitat van marcar el camí per solucionar el problema del cabal del Ter, provocat en gran mesura pel transvasament de l'aigua del riu a l'àrea metropolitana de Barcelona.

En aquell pacte es va acordar reduir, entre el 2018 i el 2023, la derivació d'aigua del Ter fixant una mitjana plurianual de 140 hm3/any. «Els senyors de l'Agència Catalana de l'Aigua diuen que la Taula del Ter s'està complint però encara estem esperant una reunió perquè ens ho expliquin», va afirmar el portaveu de la Plataforma Aigua és vida, Pau Masramon, davant de la trentena d'activistes.

L'entitat considera que encara no hi ha prou aigua al Ter i per això desconfien de les paraules de l'ACA. «Fa quinze dies que no es compleixen els mínims del pla sectorial de cabals de manteniment de la Generalitat del 2006», va explicar Masramon, basant-se en les dades que recull la plataforma cada dia sobre el cabal del riu Ter.

Després de cridar «Més aigua el Ter», els activistes van agafar les seves palanganes, garrafes, ampolles i gots i van llançar aigua al riu Onyar. Fet que va provocar que diferents encuriosits que passaven per allà i no sabien de què anava la cosa miressin cap avall per saber què hi havia d'estrany al riu.



Presència de diferents polítics

La jornada es va celebrar ahir amb motiu de la celebració del Dia Mundial pel Medi Ambient i va comptar també amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), que van organitzar diferents activitats durant la Setmana de la Natura.

Entre la trentena de persones que van participar en l'acció simbòlica també hi havia diferents representants polítics. És el cas del cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salellas, acompanyat per altres membres del seu partit; així com la líder del PSC a Girona, Sílvia Paneque; la cap de llista d'En Comú Podem, Eugènia Pascual; i el número quatre de Junts per Catalunya-Girona, Martí Terés.



Falta d'informació

D'altra banda, el portaveu de la Plataforma Aigua és vida, en declaracions als mitjans de comunicació, va exigir més informació sobre la reducció de les extraccions del Ter cap a Barcelona. El 2018, l'aigua del riu derivada cap a la capital catalana va assolir el seu mínim històric. Només es van transvasar 135,2 hectòmetres cúbics (hm3/any), segons dades de l'ACA. Una xifra que està molt allunyada dels 213 hm3 del 2005 i dels 203 de l'any 2007. Aquesta reducció durant els últims anys ha estat possible gràcies a un major aprofitament del Llobregat i a les dessalinitzadores.

Tot i això, Masramon va exigir ahir a l'ACA que expliqui si «s'han fet les inversions que es van comprometre a fer en la Taula del Ter per arribar a la mítica meta segons la qual només s'emportaran un 30% de l'aigua del Ter». El portaveu de la Plataforma va demanar que els informin sobre quin és l'estat de la qüestió. «Soc desconfiat perquè ens han enganyat moltes vegades», va afirmar Masramon.