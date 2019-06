«Festival» de descomptes a l'Espai Gironès per estrenar l'estiu

L'Espai Gironès impulsa del 10 de juny al 31 de juliol un «festival» de descomptes i promocions per estrenar la temporada d'estiu. Uns 60 establiments s'implicaran en aquesta campanya prèvia a la de rebaixes per oferir als clients descomptes exclusius, que en alguns casos arriben al 50% i que inclouen una oferta molt variada. L'Espai Gironès fa periòdicament promocions però és el primer cop que se n'organitza una d'aquests tipus per oferir al públic la possibilitat d'obtenir productes a millor preu abans de l'inici de l'estiu.