L'FPdGi premia Maria Jammal per la seva ajuda psicològica als refugiats

L'israeliana Maria Jammal va ser guardonada ahir amb el primer Premi Fundació Princesa de Girona Internacional per la seva implicació en ajudar els refugiats a superar el trauma que suposa marxar de les seves llars. L'advocada i psicòloga de 32 anys és la cofundadora i directora executiva de l'organització Humanity Crew, que crea solucions per als problemes de salut mental que pateixen els refugiats.

L'anunci es va fer ahir després que un jurat d'experts internacionals, reunit a la seu de la fundació a Girona, seleccionés aquesta candidata entre les 30 nominacions rebudes. Aquesta nova categoria, que enguany celebra la primera edició, reconeix la trajectòria professional i personal de joves d'arreu del món que destaquen pel seu treball, els seus mèrits i la seva exemplaritat.

Jammal va fundar l'ONG Humanity Crew després de presenciar el patiment i el trauma dels refugiats que van arribar a les illes gregues el 2015. Aquesta organització ha desplegat fins ara més de 220 professionals i voluntaris per oferir suport en campaments de refugiats i en refugis. Així mateix, Jammal opera una innovadora clínica en línia per a refugiats a tot el món, la qual cosa amplia l'abast de l'organització. «Confiem que Hammal continuarà desenvolupant noves solucions per ajudar els refugiats i amb aquest premi volem encoratjar-la a fer-ho», va explicar el president del jurat, l'epidemiòleg i director del Programa Mundial de la Malària de l'OMS, Pedro Alonso.

D'altra banda, el president de l'FPdGi, Francisco Belil, va explicar que amb aquest nou premi la fundació «vol obrir-se i donar-se a conèixer més enllà d'Espanya». Una nova categoria que han creat aquest any amb motiu del desè aniversari de l'entitat. L'entrega dels premis se celebrarà enguany, per primer cop a Barcelona en comptes de Girona. La gran cita tindrà lloc al novembre sota la presidència dels Reis d'Espanya.