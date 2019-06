Detingut un conductor sense permís que es va saltar un control d'alcoholèmia a Salt

La Policia Local de Salt ha detingut un home de 32 anys i veí de Girona que es va saltar un control d'alcoholèmia situat al centre del municipi. Els agents van començar una persecució pel Passeig dels Països Catalans, una de les artèries principals de Salt. Durant la fugida, l'home va posar en risc la seguretat d'altres conductors, vianants i dels propis agents ja que circulava a gran velocitat per un carrer cèntric de la ciutat pels volts de les cinc de la matinada. Al final, els agents van poder-lo interceptar al Carrer Miquel Martí i Pol.

Un cop aturat els policies van comprovar que l'home no tenia el permís de conduir, i el vehicle no comptava amb l'assegurança pertinent. Per tot plegat, els policies el van acabar arrestant per diversos delictes contra la seguretat del trànsit i està previst que passi a disposició del jutge en les properes hores.