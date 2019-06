Els veïns expressen reticències cap als contenidors intel·ligents

El nou model de recollida selectiva amb els denominats contenidors intel·ligents que ha impulsat l'Ajuntament de Girona ha generat diferents inconvenients als veïns i establiments afectats. Des de fa dos mesos, el consistori ha implementat aquest innovador sistema de reciclatge a un sector de la plaça de Catalunya com a prova pilot.

La nova mesura afecta 169 habitatges. En un d'aquests hi viu Isabel Marsà, veïna de la plaça Pompeu Fabra. Explica que la «idea no li sembla malament» perquè des de llavors recicla més, però critica la freqüència de recollida.

Ara a plaça Catalunya sols hi ha dos contenidors que només s'obren amb una targeta electrònica personal que tenen els veïns. Al marró s'hi ha d'abocar la fracció orgànica tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i dissabte) i a l'altre, la fracció que correspongui aquell dia. Els dimarts i els divendres, els envasos; els dimecres, el vidre; els dijous, el paper i cartró; i els diumenges, la resta. També hi ha un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres).

Marsà considera que els residus orgànics s'haurien de poder llançar cada dia per les males olors que generen si els tens molts dies a casa. «Hi ha un contenidor exclusiu per a l'orgànica, i no entenc per què no el podem utilitzar cada dia», manifesta. També és partidària que a l'altre contenidor també s'hi puguin llançar deixalles els dilluns i els dissabtes, quan no està operatiu. Això, diu, no ocasionaria tantes restriccions als veïns i «no hauríem d'anar a tirar les deixalles que se'ns acumulen a d'altres contenidors de la ciutat».

D'altra banda, la veïna explica irònicament que ha fet un «curset intensiu sobre els materials amb els quals estan fets els productes». «Cada dos per tres busco per internet on haig de llençar cada cosa, crec que s'hauria d'obligar a posar a l'etiquetatge dels productes on s'han de dipositar», explica, i afegeix, sorpresa, que ha descobert que una caixa de maduixes va al contenidor groc.

Rafel Torrent també es mostra reticent davant d'aquest nou sistema. Explica que li és molt incòmode estar pendent cada dia de què pot o no anar a llençar. És per això que confessa que ara va a dipositar les escombraries a un altre punt de la ciutat on no hi ha contenidors intel·ligents.

Són força veïns d'aquesta zona els que han optat per utilitzar uns altres contenidors. Així ho afirma el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient en funcions, Eduard Berloso. «Hem detectat, gràcies al registre que permet fer aquests contenidors intel·ligents, que alguns veïns no l'utilitzen; és possible que per comoditat vagin a altres punts», explica. Tot i això, el regidor apunta que aquesta situació també s'ha donat en altres ciutats que han implementat aquest model de recollida selectiva. És per això que considera que els veïns a poc a poc s'aniran adaptant, com ha succeït en altres indrets. «Els hem de donar temps», apunta.



Pròxim punt: plaça Pompeu Fabra

L'Ajuntament està molt satisfet amb els resultats d'aquest nou sistema implementat a la plaça Catalunya. Berloso explica que el volum de recollida selectiva representa un 51% a Girona. I aquesta xifra augmenta fins al 91% en aquest àmbit de la plaça Catalunya on s'han posat els contenidors intel·ligents.

És per aquest motiu que, davant dels bons resultats, l'Ajuntament ja té pensat estendre el model cap a d'altres zones de la ciutat. El pròxim punt serà la zona de la plaça Pompeu Fabra i a l'avinguda de Sant Francesc.



Els bars i restaurants

Els bars, restaurants i cafeteries de l'àmbit afectat no aboquen els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'han integrat dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell. Cada jornada un camió de les escombraries passa a recollir les deixalles que toquen aquell dia.

Aquest nou sistema ha portat alguns maldecaps als establiments de restauració. Jesús Martínez, encarregat del Porcus, explica que la «idea és bona» perquè ara la plaça Catalunya «no està plena de brossa» però que «està mal planificada». Considera que els bars i restaurants haurien de poder llençar cada dia els diferents tipus de deixalles, i més ara a l'estiu, que tenen un volum de feina més alt i, per tant, generen més residus. «El vidre se'ns acumula el cap de setmana, que és quan en generem més, perquè només el podem tirar els dilluns, dimecres i divendres», explica Martínez. L'encarregat del Porcus considera que si l'Ajuntament aplica aquest sistema, abans hauria d'obligar els bars i restaurants a tenir una habitació d'escombraries amb ventilació i donar algun tipus d'ajuda.

D'altra banda, també es queixa de la «mala imatge» que dona tenir el cubell a fora del local amb les escombraries quan encara hi ha clients asseguts a les terrasses. Opinió que també comparteix un altre establiment de la zona. Expliquen que les restes generen males olors i molesten els ciutadans que passen per allà. Tots dos punts són partidaris que la recollida es faci més tard, quan tots els locals estiguin tancats.