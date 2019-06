El detingut pel tall de l'AVE l'aniversari de l'1-O passarà la nit a comissaria

L'activista arrestat aquest dilluns a la tarda arran de l'ordre de detenció dictada pel jutjat que investiga les mobilitzacions a Girona durant l'aniversari de l'1-O passarà la nit a comissaria. Segons ha explicat la seva advocada, els Mossos d'Esquadra el traslladaran demà al jutjat d'instrucció 4 perquè aquest dilluns no estava de guàrdia i el magistrat ha emplaçat la declaració a dimarts al matí. L'activista és l'últim dels 21 encausats per les mobilitzacions que falta per declarar. Els Mossos l'han detingut aquesta tarda quan, segons fonts policials, estava enganxant adhesius al Palau de Justícia de Girona. L'arrestat és l'únic identificat a l'atestat dels Mossos pel tall de les vies de l'AVE. A la resta els va identificar i a la majoria detenir la Policia Nacional. L'investiguen per desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat i danys.