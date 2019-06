Selectivitat 2019: 3.057 alumnes gironins comencen les PAU dimarts

Més de 3.000 alumnes gironins començaran aquest dimarts els exàmens de selectivitat a Girona. A la demarcació, hi haurà tretze tribunals. D'aquests, deu es trobaran repartits entre el campus Montilivi i el del Barri Vell de la UdG. Dos més es trobaran a Figueres (als instituts de Narcís Monturiol i Alexandre Deulofeu) i el darrer, a l'institut Montsacopa d'Olot.Aquest any, en comparació amb el passat, hi haurà menys alumnes a les comarques gironines.

En concret hi haurà un 2,5% menys d'estudiants que faran les proves d'accés a la universitat, que avaluen els coneixements assolits durant el Batxillerat. El juny del 2018, van ser-ne 3.134 (dels quals 2.407 van examinar-se als centres de la UdG, 473 a Figueres i 254 a Olot).Els exàmens començaran a les nou del matí, un cop els responsables hagin comprovat les dades de l'alumnat. La primera prova serà la de Llengua Castellana i literatura.

Després, es farà de la Llengua Catalana i literatura. A partir del migdia, en funció de la modalitat que els estudiants hagin cursat, faran els exàmens de Ciències de la terra, Dibuix tècnic, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts, Anàlisi musical o Literatura castellana.Dimecres al matí serà el torn d'Història i Llengua estrangera (aquí, 2.680 alumnes s'examinaran d'anglès; 35 de francès; quatre d'alemany, i dos d'italià).

A la tarda, es faran els exàmens de Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques, Història de l'art i QuímicaEl dijous, el darrer dia, es faran les proves de Física i Geografia a primera hora del matí i, abans del descans per dinar, hi haurà també les d'Economia de l'empresa, Electrotècnica i Història de la filosofia.

A la tarda, les PAU acabaran amb els exàmens de Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Disseny, Literatura catalana i Tecnologia industrial. Els estudiants podran consultar els resultats de les proves el proper 26 de juny. Les notes sortiran publicades per Internet i s'hi podrà accedir a través del portal accesuniversitat.gencat.cat. A partir d'aleshores, s'obrirà un termini de tres dies per sol·licitar revisions i fer reclamacions.