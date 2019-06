Girona acabarà de canviar les planxes metàl·liques de Santa Clara per 48.338 €

L'Ajuntament de Girona comprarà per 48.338 euros més peces de pedra basàltica per acabar de substituir les actuals planxes metàl·liques del carrer Santa Clara. Finalment, el consistori ha adjudicat el subministrament d'aquestes 960 peces a l'empresa Gotarra, després d'un primer intent fallit.

A principis d'any, l'Ajuntament va treure a licitació la compra de les lloses de pedra basàltica però el concurs públic es va declarar desert perquè cap de les empreses aspirants complia tots els requisits que es demanaven. Ara, en aquest segon intent, només una de les tres empreses que s'hi han presentat ha complert amb els requisits.

Una d'elles va ser inadmesa per no complir els plecs de prescripcions tècniques ni els plecs de clàusules administratives particulars. L'altra aspirant, Marbres i Pedra Artificial Coll, no va presentar de forma adequada la seva oferta. Aquesta és l'empresa a la qual el consistori va comprar per 16.000 euros les peces de basalt que ja llueixen al carrer de Santa Clara, en el tram comprès entre el carrer Nou i el carrer del Perill.

Fa més d'un any es va fer aquesta actuació que ara finalitzarà amb l'eliminació de totes les peces metàl·liques que hi ha en el principal carrer del barri del Mercadal. Per fer-ho, el consistori ha comprat per 39.949 euros (sense IVA) un total de 960 peces basàltiques, cosa que suposa 13.371 euros més dels que havia pressupostat l'Ajuntament (53.320 euros, sense IVA).



Evitar relliscades

El sistema per fer el canvi és molt complex perquè s'han d'extreure les planxes metàl·liques una per una, amb el tros de pedra inferior fins a una profunditat de mig metre. Els encarregats de portar a terme aquesta actuació seran els operaris de les brigades municipals.

L'actuació en aquest carrer era una demanda feta pels veïns de la ciutat des de feia temps per evitar el risc que provoquen les planxes metàl·liques quan estan molles davant de possibles relliscades. El consistori ha rebut moltes queixes sobre aquesta problemàtica. A més a més, amb el pas dels anys, algunes han quedat deformades o mig desenganxades, un fet que incrementa el perill d'entrebancades en aquest vial comercial, per on passen cada dia milers de persones. L'elecció del basalt respon a un element de continuïtat amb l'actuació ja efectuada fa un any i perquè es considera que és un material adient per la seva duresa i resistència i perquè és antilliscant. D'altra banda, té certa tradició a Girona, ja que es pot trobar en alguns carrers del Barri Vell.