Guanyem Girona presentarà Lluc Salellas com a candidat a l'alcaldia al ple d'investidura

Guanyem Girona mou fitxa per intentar un moviment de darrera hora. La candidatura municipalista ha decidit presentar Lluc Salellas com a candidat a l'alcaldia de Girona al ple d'investidura d'aquest dissabte. La decisió es va prendre ahir al vespre, en una assemblea on van participar els adherits a la plataforma.

En paral·lel, Guanyem Girona manté la mà estesa a ERC per intentar tancar un pacte de govern. Un acord que li permetria sumar deu regidors (els sis de Guanyem i els quatre dels republicans). Però que necessita, indefectiblement, l'aval del PSC perquè la investidura tiri endavant i així, assegurar-se majoria absoluta en primera volta. Sinó, Madrenas –com a llista més votada- serà qui governi en minoria (amb els nou regidors que JxCat va obtenir el 26-M).

Segons destaquen des de Guanyem, la decisió de presentar candidatura al ple d'investidura "s'afegeix a altres propostes" que ha fet públiques la formació aquesta setmana, "encaminades a arribar a un acord de govern" amb ERC. Per una banda, la proposta d'un futur organigrama (en què l'Ajuntament s'estructuraria al voltant de cinc grans àrees) i, per l'altra, el document on hi recollien 22 punts clau per al mandat (entre els quals destacaven l'aprovació d'un pla de ciutat, la declaració de l'emergència climàtica o la creació de l'oficina de drets de la ciutadania".



"Salellas o Madrenas"

Amb l'anunci que presenten la candidatura de Salellas per a la investidura, Guanyem Girona fa una crida a la resta de grups "per prendre partit a l'hora de triar el futur govern municipal". I decidir –sostenen- si "avalen la continuïtat de Marta Madrenas o si obren la porta a un nou govern encapçalat per Guanyem".

"Girona tindrà una alcaldia republicana, això està assegurat", diuen des de Guanyem. "Ara toca als diferents grups decidir en clau de ciutat si s'opta per mantenir l'actual model o s'aposta per un projecte social i transformador", conclouen.