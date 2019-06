La secció local d'ERC a Girona va celebrar dilluns un acte de benvinguda als nous militants. Entre ells va destacar Joan Olòriz, que, tal com havia anunciat, s'ha fet militant d'ERC. Olòriz ha estat diputat independent per ERC al Congrés dels Diputats des del 2016, i va representar ICV com a regidor a l'Ajuntament. Va explicar que havia pres la decisió per retornar la confiança que se li ha dipositat des del principi.