Tiroteig entre dos grups a les portes d'un bar a l'Eixample de Girona

Tiroteig sense ferits a ple centre de Girona. Dos grups d'homes van disparar a l'aire i a terra en ple carrer després de protagonitzar una baralla a l'interior d'un bar de copes. Els Mossos d'Esquadra de Girona han obert una investigació i la policia científica va localitzar diverses beines a la zona dels fets.

Els fets van tenir lloc poc abans de les tres de la matinada de dilluns a dimarts en un local de nit del carrer de Maluquer Salvador. Segons van explicar els testimonis a la policia, un grup d'homes va entrar al local a buscar-ne un altre i a dins van començar a discutir-se. Els propietaris van fer-los fora del local quan la baralla va pujar de to i es van agredir físicament, i van acabar al carrer.

Un cop a la via pública van disparar diversos trets a l'aire i a terra. Sense que cap d'ells, segons la policia, afectés a ningú i, per tant, el tiroteig es va saldar sense ferits.

Cal dir que els dos grups d'homes que van protagonitzar la baralla van fugir del lloc dels fets, i quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta i van arribar fins al bar de l'Eixample ja no hi van trobar els protagonistes dels fets. Per ara, no hi ha detinguts.



Queixes veïnals

Els veïns del carrer reclamen des de fa més d'un any algun tipus d'actuació contundent a l'Ajuntament i a la policia. Afirmen que hi ha aldarulls constants a dins i a fora del local i que molts dels clients són problemàtics. Fa uns mesos, diferents presidents de comunitats de veïns van expressar les seves inquietuds a l'equip de govern en una reunió.

Els agents van entrevistar-se amb els testimonis, i la policia científica va anar a la cerca de proves. Van extreure diverses beines de la zona, que pertanyerien a armes curtes i del calibre petit, del 22. Quant al mòbil del tiroteig, totes les hipòtesis estan obertes però s'apunta que darrere dels fets podria haver-hi un afer de drogues o una revenja.

A la ciutat de Girona és molt rar que s'hi produeixin aquest tipus de fets i per trobar un tiroteig cal anar molts anys enrere. Un dels més sonats va ser el tiroteig mortal al bar Casa Pepe, situat entre els barris de Taialà i Germans Sàbat. Un grup de sis joves va anar fins al bar, on els altres celebraven un aniversari, i un d'ells va tirotejar dos nois amb un rifle. Un va rebre una bala al cap i va morir a l'acte.

Un altre tiroteig que va acabar en crim data de l'any 2008. Un noi va disparar un tret a un altre, que va morir, amb una arma de fabricació casolana coneguda com a «xilena» a l'aparcament de la desapareguda discoteca Enjoy Latino, a tocar de la zona de la plaça de Salt de Girona.